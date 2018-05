Rajoy: “Geen straffeloosheid na ontbinding van ETA”

De leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA moeten niet hopen op straffeloosheid, nadat de beweging haar ontbinding heeft aangekondigd. Dat heeft de Spaanse premier Mario Rajoy donderdag gezegd.

“Wat ze ook doet, ETA zal geen straffeloosheid krijgen voor haar misdaden”, zei Rajoy tijdens een toespraak in Logroño, in het noorden van het land. “Wij zijn hen niets verschuldigd, en we moeten hen voor niets dankbaar zijn.”

“Het hele project van ETA was een enorme mislukking”, zei hij nog. “Ze hebben niets bereikt door honderden mensen te vermoorden, en ook niet toen ze gestopt zijn met doden omdat hun capaciteiten werden vernietigd door de veiligheidstroepen. Nieuwe propagandaoperaties zullen ook niets opleveren.”

“Nieuwe propagandaoperaties van ETA zullen niets opleveren”, zegt de Spaanse premier Mario Rajoy. Foto: EPA-EFE

Onafhankelijk Baskenland

De Baskische afscheidingsbeweging heeft donderdag in een communiqué gepubliceerd door verschillende Spaanse media haar opheffing aangekondigd. In de “slotverklaring” luidt het onder meer dat de ETA “haar structuren volledig heeft ontmanteld”.

De terreurbeweging had haar ontbinding woensdag ook al aangekondigd in een brief in de online krant El Diaro.

De ETA streed bijna een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk.

Bij zowat 4.000 aanslagen kwamen meer dan 800 mensen om. In 2011 zwoer de ETA het geweld af. Sindsdien heeft de organisatie geen aanslagen meer uitgevoerd.

De ETA had vorige maand al een boodschap verspreid om vergiffenis te vragen aan haar slachtoffers.