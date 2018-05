Harvey Weinstein wou Quentin Tarantino ‘The Lord of the Rings’ laten verfilmen in één prent van twee uur

Het had niet veel gescheeld of niet Peter Jackson maar Quentin Tarantino had The Lord of the Rings geregisseerd. Uit nieuwe onthullingen blijkt dat niemand minder dan producent Harvey Weinstein Jackson dreigde te vervangen door de Pulp Fiction-regisseur en dat hij de filmtrilogie wilden inkorten naar één film van twee uur.

In het een nieuw boek, Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth, onthult filmkenner Ian Nathan dat regisseur Peter Jackson bijna ontslagen werd omdat hij scripts gemaakt had voor meerdere films. Het productiehuis wilde dat Jackson de drie boeken verwerkte in één film van twee uur.

In een memo van het productiehuis aan Jackson blijkt dat scènes als de veldslag bij Helms Deep en personages als de Balrog (het monster dat van Gandalf niet mag passeren) en de slechte tovenaar Saruman moesten verdwijnen om de film korter en ‘meer gestroomlijnd’ te maken.

Toen er hierover ruzie ontstond tussen Jackson en het productiehuis Miramax dreigde Harvey Weinstein, de oprichter van Miramax, Jackson te laten vervangen. Quentin Tarantino, bekend van de Kill Bill-filmserie, Pulp Fiction en meer recent Django Unchained, was de bekendste kandidaat die naar voren werd geschoven door Weinstein.

Actrices geboycot

Weinstein bepaalde ook welke actrices mochten meedoen aan de films. In 1997 begon het werk aan de eerste van de drie films. Weinstein boycotte achter de schermen de deelname van twee actrices, Mira Sorvino en Ashley Judd. Beide actrices kwamen naar voren in het #MeToo-schandaal en zeiden dat hun carrières schade hadden opgelopen omdat ze de avances van Weinstein hadden afgeslagen.

“Ik herinner me dat we van Miramax hoorden dat de actrices verschrikkelijk waren om mee samen te werken en dat we hen ten alle prijze moesten vermijden”, vertelt Jackson aan de Britse krant The Guardian. “Destijds twijfelde ik er niet aan dat Miramax de waarheid vertelde, nu besef ik dat dit zwartmakerij was”. Jackson bevestigde eerder al in de Nieuw-Zeelandse media dat Weinstein via Miramax actrices op een zwarte lijst zette maar dat hij, naar eigen zeggen, niets wist van het seksueel misbruik.

Just seeing this after I awoke, I burst out crying. There it is, confirmation that Harvey Weinstein derailed my career, something I suspected but was unsure. Thank you Peter Jackson for being honest. I’m just heartsick https://t.co/ljK9NqICbm — Mira Sorvino (@MiraSorvino) 15 december 2017

De relatie tussen Peter Jackson en de Weinstein-broers verzuurde omdat Miramax de film volgens Jackson te veel wilde inkorten. “Ze gedroegen zich als maffiabazen”, vertelt Jackson over de Weinstein-broers aan de Nieuw-Zeelandse entertainment site stuff.co.nz. De Nieuw-Zeelandse regisseur stopte de samenwerking in 1998. De productie van de The Lord of the Rings films werd overgenomen door een ander productiehuis toen ze bij Miramax vonden dat ze teeel geld moesten investeren in het project. In de aftiteling van de eerste film The Fellowship of the Ring staan Harvey en zijn broer Bob Weinstein wel nog aangeduid als executive producers.