Paleis bevestigt slaapproblemen prinses Astrid: “Moet zich laten behandelen voor reis naar Zuid-Amerika”

Prinses Astrid kampt met slaapproblemen. Dat meldt de woordvoerder van het koninklijk paleis donderdagmiddag. Hij bevestigt daarmee nieuws in de Franstalige kranten van Sudpresse. “Het is zeker niet de eerste keer. De prinses heeft al zo’n tien tot vijftien jaar last van slaapproblemen. Daarom hebben haar dokters haar aangeraden om een tijdje te rusten.”

De prinses moet volgens het paleis zich laten behandelen voor haar slaapproblemen, zeker alvorens ze zich kan voorbereiden op de economische missie naar de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië en Uruguay. Die missie vindt plaats van 23 tot 30 juni.

Volgens Supresse is prinses Astrid sinds 20 februari niet meer officieel in het openbaar verschenen. En volgens de Franstalige kranten kan de prinses niet aanwezig zijn op de Koningin Elisabethwedstrijd en op de opening van de Special Olympics Belgium Nationale Spelen 2018 in Doornik.