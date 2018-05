OHL-trainer gefrustreerd na nieuwe ‘transfer’ KV Mechelen: “Komen ze straks ook onze poetsploeg halen?”

Keeperstrainer Harmen Kuperus verlaat OHL voor KV Mechelen. Toen hij in Leuven coach Nigel Pearson inlichtte van zijn transfer, maakte de Engelsman de Nederlander duidelijk dat die het seizoen niet meer moest uitdoen.

Kuperus graaide zijn spullen bijeen en vertrok definitief. Pearson zag na Nikola Storm al zijn tweede pion in enkele dagen tijd naar de grote concurrent Mechelen vertrekken. ‘’Wat is het volgende? Dat ze onze terreinverzorgers komen halen? Of onze poetsploeg?’’, reageerde hij gefrustreerd maar met een knipoog.