Amateurfotograaf (65) riskeert 3 jaar cel voor betasten van borsten minderjarige meisjes

Hasselt - Een 65-jarige man uit Hasselt, die amateurfotograaf is, riskeert 3 jaar cel wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van vijf jonge meisjes, die tussen de 15 en 17 jaar oud waren. De zestiger, die donderdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank terechtstond, ontkende de feiten en vroeg de vrijspraak. De man hield zich op in de paardensportwereld en trok foto’s op jumpings. Bij zijn thuis had hij een studio ingericht voor fotoshoots. De meisjes kwamen bij hem thuis voor zo’n fotoshoot.

Tegenover enkele meisjes zou hij over de schreef zijn gegaan. Hij had een ongepast taalgebruik en hij zou hun borsten betast hebben. Sommige meisjes had hij willen kussen. De fotograaf spiegelde hen een modellencarrière in Milaan voor. Ook op sociale media ging hij op zoek naar kandidaat-fotomodellen. Naar een slachtoffer had hij naaktfoto’s van zichzelf gestuurd. De advocate van een burgerlijke partij, die een schadevergoeding van 4.250 euro vroeg, sprak van gedrag dat niet door de beugel kon.

In 2015 kwamen er bij het parket klachten over de man binnen. Maneges in Neeroeteren (Maaseik) en Kuringen bij Hasselt hadden hem al de toegang geweigerd, omdat hij zo’n interesse toonde in jonge meisjes.

Zijn raadsman Luk Delbrouck vroeg de vrijspraak omdat zijn cliënt niet tegen de wil van de persoon is ingegaan. Met een ander meisje had hij eerst samen gegeten. Bij een ander fotomodel had hij haar bij de schouders genomen en gedraaid in functie van de belichting. “Ik kom in het dossier niet verder dan een situatie van woord tegen woord”, pleitte de verdediging. Als de rechtbank toch van mening zou zijn dat hij strafbare dingen heeft gedaan, dan gaat de man akkoord met een uitstel met eventuele probatiemaatregelen. Uitspraak volgt op 11 juni.