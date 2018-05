Misschien bent u wel de gelukkige? Nationale Loterij nog steeds op zoek naar Belgische EuroMillions-winnaar

Ons land is sinds eind februari vier miljonairs rijker, dankzij de speciale EuroMillions Miljonairs-trekking. Drie winnaars hebben zich intussen kenbaar gemaakt bij de Nationale Loterij. Maar de vierde gelukkige heeft zich tot nog toe nog steeds niet gemeld, en dreigt daarom binnenkort naast de prijzen te grijpen.

Met de Euromillions-trekking van 23 februari 2018 kon minstens één Belg een miljoen euro winnen. Hoe dat mogelijk was? Bovenop de gewone Euromillions-trekking was er ook nog een speciale miljonairstrekking. 25 Europese winnaars konden zo gegarandeerd een miljoen euro winnen. Onder die 25 winnaars zaten vier Belgen, die via de My Bonus-code maar liefst elk een miljoen euro hebben gewonnen.

Drie winnaars hebben zich intussen aangemeld bij de Nationale Loterij. Maar op de vierde gelukkige is het nog steeds wachten, al komt de deadline om een winnend lottobiljet in te ruilen steeds dichtebij. “De winsten van de trekkingsspelen van de Nationale Loterij kunnen worden uitbetaald tot 20 weken na de trekkingsdatum. Nadien kan dat niet meer”, klinkt het bij de Nationale Loterij. “Het winnende ticket waarover we het hier hebben is dus geldig tot zaterdag 14 juli 2018. De winnaar wordt daarom gevraagd zich uiterlijk op vrijdag 13 juli om 16 uur aan te melden op de zetel van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel. Uiteraard kan de winst uitsluitend uitbetaald worden als het origineel spelticket wordt voorgelegd.”

Bent u nog in het bezit van zo’n ticket, en weet u niet hoe u de My Bonus-code kan controleren? Op deze pagina geeft de Nationale Loterij meer uitleg.