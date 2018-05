AKP nomineert president Erdogan om zichzelf op te volgen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is donderdag door zijn partij officieel aangeduid als kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen. Dat heeft eerste minister Binali Yildirim bekendgemaakt.

De 316 parlementsleden van de AKP beslisten donderdag, zoals algemeen was verwacht, om Erdogan tot de kandidaat van de regeringspartij te benoemen. De huidige president zal bij de vervroegde verkiezingen van 24 juni ook de steun krijgen van de rechts-nationalistische partij MHP, waarmee een alliantie is aangegaan.

Vrijdag zal Erdogan zijn kandidatuur officieel indienen.

De 64-jarige Erdogan is al sinds 2003 aan de macht in Turkije. Aanvankelijk was hij eerste minister, sinds 2014 is hij president. Als gevolg van een grondwetswijziging, die vorig jaar na een referendum werd goedgekeurd, zal hij na de komende verkiezingen over uitgebreide bevoegdheden beschikken als president.