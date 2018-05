“Castraten waren destijds even populair als Messi en Cristiano Ronaldo vandaag”

Op MNM, Studio Brussel, Joe en Q-Music hoort u dezer dagen ‘gecastreerde’ boeren aan het werk in een Gaia-radiospot. Bent u veeleer fan van het klassieke genre, dan schotelt radiozender Klara u binnenkort een driedelige serie over de castraatzangers van weleer voor. Vandaag kunnen we het ons moeilijk voorstellen, maar bijna drie eeuwen lang was castratie een vaak voorkomende - zij het illegale - ingreep. Met dank aan een vrouwonvriendelijke paus. Musicoloog Daan Esch schreef er vorig jaar een fascinerende roman over en wijdt ons in in de geheimen der castraten.