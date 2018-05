Vital Borkelmans waarschuwt Club Brugge: “Ze spelen gevaarlijk spelletje”

Onze schaduwcoach zucht eens als we hem vragen naar het puntengewin van Club Brugge in Play-off 1. “Te weinig, hé”, aldus Vital Borkelmans. Hij hoopt dat zijn ploeg zo snel mogelijk orde op zaken stelt en de titel pakt, want als het zondag verkeerd uitdraait, staan er Club nog spannende weken te wachten.

KWAKKELEN: “Rapport oogt niet goed genoeg”

Deze keer is schaduwcoach Vital Borkelmans opvallend streng voor zijn ploeg. Meer nog: Borkelmans zegt dat Club erg veel geluk heeft dat de concurrentie week na week steken laat vallen. “Want zelf is Club al sinds januari op de kwakkeltoer”, aldus Borkelmans. “Het rapport oogt met 8 op 18 ook in Play-off 1 niet goed genoeg. In normale omstandigheden moesten ze al met kop en schouders erboven kampioen zijn. Het is een gevaarlijk spelletje dat ze spelen, want Anderlecht kan zondag plots weer op twee punten komen. Akkoord, Club blijft domineren en ze creëren heel veel kansen, maar ze afmaken is iets anders. Het uitvallen van Vermeer is ook een serieuze domper gebleken – die derde goal tegen Standard moet een keeper altijd hebben. Men doet uitschijnen bij Club dat niemand zich ongerust maakt, maar wees maar zeker dat die onzekerheid opspeelt. Het is een relatief jonge groep, die nog geen ervaring heeft met een titel pakken en de stress die daarmee gepaard gaat.”

ANDERLECHT: “Het geheim? Heel hoog druk zetten”

Een open deur intrappen is het zeker, maar ook Borkelmans kruist de wedstrijd van zondag tegen Anderlecht aan als een echte sleutelmatch. Het is de wedstrijd die de titel kan veiligstellen. Als Club wint, pakt het met nog drie speeldagen te gaan minstens zeven punten voorsprong op Standard en acht op Anderlecht. Zes op zes en Club is kampioen. “Eigenlijk moet je thuis zulke wedstrijd altijd winnen, maar niet verliezen is een echte must”, gaat Borkelmans verder. “Het geheim om te winnen? Erg hoog spelen. Druk zetten op Dendoncker en Deschacht en hen meteen bij de keel grijpen. Anderlecht heeft het moeilijk met die manier van spelen. Verlies je zondag tegen Anderlecht, dan geef je hen voeding om opnieuw in die titel te gaan geloven. En dan kunnen er nog heel rare dingen gebeuren. Eerlijk: ik hoop voor Club dat dat niet gebeurt. Ook al verspelen ze veel punten, die groep verdient het niet om nog tweede te eindigen. Maar met die discussie open je natuurlijk weer de discussie over de play-offs.”

DION COOLS: “Verloor terecht zijn plaats aan Diatta”

Met Krépin Diatta leerden de supporters van Club Brugge een nieuwe ruwe diamant kennen. Dion Cools ook, want hij verloor zijn plaats aan de jonge Senegalees. Cools is al een tijdje minder bezig en lijkt aan herbronning toe. Jammer, vindt Borkelmans, want de belofteninternational heeft in principe alles om een onbetwistbare basispion te worden. “Maar zoals iedereen weet gaat het soms in zijn hoofd niet goed mee. Een mooie pass, en hij denkt soms dat hij de wereld verzet heeft. Het is frustrerend om te zien”, zucht de schaduwcoach. “Cools moet terug naar de basis en die gemakzucht moet eruit. Hij moet tonen aan zijn coach en de fans dat hij bereid is om het gras op te eten.” Anderzijds vindt Borkelmans ook dat Cools misschien te vroeg werd geofferd. “In zo’n wedstrijd zoals tegen Standard, waar hij twee keer de mist ingaat, moet je hem niet per se vervangen. Je moet hem ruimte laten om zijn fouten te corrigeren en zich te herpakken. Ook dat is een deeltje van het leerproces.”