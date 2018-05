Belgische Europarlementariërs kapen discussie over toekomst Europa: “Dit is geen debat over België”

Premier Charles Michel sprak donderdagochtend het Europees Parlement toe over de toekomst van Europa. Daarna kon er volop gedebatteerd worden over de internationale kwestie, maar de discussie ontaardde in een Belgische aangelegenheid doordat Michel bestookt werd met vragen van Belgische Europarlementariërs. Uiteindelijk zag EP-voorzitter Antonio Tajani zich genoodzaakt om in te grijpen: “Dit is geen debat over België.”

Waar gaat het heen met Europa? Daarover hield premier Michel donderdagochtend een speech in het Europees Parlement. Onze eerste minister sprak over verschillende prangende onderwerpen, zoals het uitgavenpatroon van de Europese Unie en ook deed hij een oproep om de technocratie terug te dringen. Na de toespraak was het de bedoeling om te debatteren over de aangekaarte kwesties, maar dat ging niet volgens plan. Het debat werd gekaapt door Belgische Europarlementariërs die van Michel antwoorden eisten over landelijke kwesties.

“Internationale collega’s meer bezorgd over nucleaire veiligheid dan Belgische regering”

“Mijnheer de eerste minister, als ik hier in het Europees Parlement met mijn collega’s spreek, en het gaat over België, komt heel snel het thema nucleaire veiligheid op tafel”, opende Kathleen Van Brempt (SP.A) de aanval, zo meldt VRT NWS. “Mijn Franse, Duitse en Nederlandse collega’s liggen meer wakker van nucleaire veiligheid dan de Belgische regering.”

Vorige week werd de reactor van de kerncentrale Doel 1 stilgelegddoor een lek in het nucleaire gedeelte. Het nucleair controleagentschap FANC schaalde het lek in op het laagste gevaarniveau, maar Van Brempt is er niet gerust op. “Ik reken op u om die kernreactor zo snel mogelijk te sluiten”, klonk het nog. Philippe Lamberts (Ecolo) haakte in op het Belgische thema. “Onze buurlanden zijn bezorgd omdat wij stokoude kerncentrales openhouden”, zei hij.

Migratiebeleid

Ook Gerolf Annemans (Vlaams Belang) hield het Europese debat nationaal. Hij bekritiseerde Michel over de politiek in ons land en dan met name het migratiebeleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “In televisiestudio’s wordt altijd gezegd dat er streng wordt opgetreden, in de praktijk is daar niets van aan”, aldus Annemans.

Toen vond Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani het welletjes en greep in. “Even eraan herinneren: dit is een debat over de toekomst van Europa, niet over België.”

Kernuitstap

In een reactie bevestigde Michel een kernuitstap in 2025. “Is dat makkelijk? Neen. Maar we gaan er alles aan doen. Wat de veiligheid betreft: we zijn permanent in contact met onze buurlanden en houden een internationaal toezicht.”