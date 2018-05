“Mediaconcentratie in Vlaanderen heeft kritieke ondergrens bereikt”

De mediaconcentratie in Vlaanderen wordt stilaan problematisch. Met slechts twee resterende groepen heeft Vlaanderen een kritieke ondergrens bereikt. Dat stellen vijf Vlaamse partijen in een resolutie, in navolging van rapporten van onder meer de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Ze vragen extra steun voor nieuwe onafhankelijke initiatieven.

De resolutie wordt donderdag ingediend door Katia Segers (sp.a), Bart Caron (Groen), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Lionel Bajart (Open Vld). Ze maken zich allemaal zorgen over de concentratie van het medialandschap en stellen vast dat er met De Persgroep en Mediahuis slechts twee grote uitgevers meer bestaan.

Er moet dus een structurele ondersteuning van digitale, onafhankelijke nieuwsmedia worden uitgebouwd, stellen ze. “In deze post-truth-tijden moet diepgravende onderzoeksjournalistiek worden beschermd en onafhankelijke kwaliteitsvolle berichtgeving worden gehonoreerd.” Dat moet volgens hen “ongeacht het medium” gebeuren.

Gerechtskosten

Online media als Charlie Magazine en Apache.be vragen al langer om meer steun. Zij nemen het niet dat de dagbladen nog steeds worden gesubsidieerd via de krantenbedeling.

Katia Segers nam het initiatief voor de resolutie nadat een rechtszaak was aangespannen tegen Apache. In de tekst vragen de vijf partijen dan ook aandacht voor Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Die term wijst op het fenomeen waarbij bedrijven of instanties media de mond willen snoeren met hoog oplopende gerechtskosten. De Vlaamse regering moet volgens de indieners bekijken of er maatregelen nodig zijn.