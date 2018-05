Duizelingwekkende videobeelden tonen hoe honderden passagiers nipt ontsnappen aan vliegtuigramp

Het had niet veel gescheeld, of er waren vorige zomer honderden dodelijke slachtoffers gevallen bij een zware vliegramp op de luchthaven van San Francisco. Dat blijkt uit behoorlijk indrukwekkende bewakingsbeelden die woensdag zijn vrijgegeven.

Op de video, die gemaakt is op 7 juli 2017, is linksboven te zien hoe vlucht 759 van Air Canada aan het landen is op de San Francisco International Airport. Maar op 1:06 zie je hoe de Airbus 320 nipt een fatale botsing kan vermijden met een vliegtuig dat staat te wachten op de landingsbaan.

Wat is er dan precies verkeerd gelopen? Het toestel van Air Canada had de toelating om te landen op runway 28L. Maar om nog onduidelijke reden koos de piloot de parallelle taxiway C. Die was op dat moment door vier toestellen bezet. Ze waren elk op een toelating aan het wachten om op te stijgen.

“We zien enkele lichten op de runway. Kunnen jullie bevestigen dat we mogen landen?”, klonk het bij de piloten van Air Canada aan de controletoren. “Air Canada 759 mag landen op Runway 28 Right. Daar is niemand anders, behalve jullie”, bevestigt de controletoren. Maar even later klinkt er verwarring, vermoedelijk vanuit de controletoren. “Waar vliegt die man naartoe? Hij is op de taxibaan.”

Foto: ntsb

De video werd vrijgegeven door het Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB), dat momenteel onderzoekt hoe het zo ver is kunnen komen. Volgens de informatie die momenteel beschikbaar is, nam de bemanning van Air Canada een zogenaamde doorstart (het afbreken van de landing, nvdr.) van zodra ze over het eerste wachtende toestel - een United Airlines Boeing 787 - waren gevlogen. Toch bleef het vliegtuig dalen. Pas toen het toestel zich op amper zeventien meter van de grond bevond, kon het opnieuw opstijgen.

Daardoor kon het nipt een botsing vermijden met het tweede toestel in de wachtrij - een Philippine Airlines Airbus A340. Die schakelde zijn landingslichten in toen ze het vliegtuig van Air Canada zagen naderen, in de hoop om op die manier beter zichtbaar te zijn. Dat blijkt uit het rapport van het NTSB.

Ervaren piloten

De crew van Air Canada zou voorts aan het NTSB verklaard hebben dat er verwarring was over de opstelling van de landingsbanen en de verlichting. Het feit dat ze de crash nipt hebben kunnen vermijden, schrijven ze toe aan het feit dat er volgens hen “iets vreemd aan de hand was”, nog voor ze daarover werden ingelicht door de verkeerstoren.

Beide piloten van de Air Canada-vlucht zijn overigens heel ervaren, met heel wat vlieguren op de teller. De tweede landing op de San Francisco International Airport verliep gelukkig wel vlot.