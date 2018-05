Na de Red Devils en de Red Flames zijn er vanaf zondag ook de Red eDevils

De virtuele wereld heeft ook haar intrede gedaan bij de KBVB. Na de Red Devils en de Red Flames wordt eerstdaags ook de Red eDevils boven de doopvont gehouden. Vier ‘gamers’ zullen de Belgische kleuren verdedigen.

Na Frankrijk is België nog maar het tweede land dat een nationale e-ploeg in het leven roept. Zondag wordt in het nationaal trainingscentrum in Tubeke het eerste selectietoernooi georganiseerd. De voetbalbond heeft zestien ‘gamers’ uitgenodigd. Na een onderling toernooi FIFA 18 - vier poules van vier, acht kwartfinalisten, vier halve finalisten - zullen de vier beste gamers overblijven. Het is de bedoeling dat zij in de toekomst de Belgische kleuren zullen verdedigen, onder de vlag en met de steun van de Belgische voetbalfederatie.