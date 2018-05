Marco Verratti ondergaat operatie aan adductoren

PSG kan in de bekerfinale en de laatste competitiewedstrijden van het seizoen geen beroep doen op Marco Verratti. De Italiaanse middenvelder onderging donderdagmorgen in Parijs een ingreep aan de adductoren

De operatie is probleemloos verlopen. Deze datum werd gekozen zodat hij het seizoen 2018-2019 in de best mogelijke omstandigheden kan voorbereiden”, laat PSG weten.

Verratti sukkelde zowat het hele seizoen met de adductoren. Omdat de club van Thomas Meunier al zeker is van een nieuwe titel in de Ligue 1 en Italië niet naar het WK gaat, mist de 25-jarige Verratti alleen de finale van de Franse beker. De Parijzenaars nemen het op 8 mei in het Stade de France op tegen derdeklasser Les Herbiers.