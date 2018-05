Paul McCartney schenkt tientallen foto’s van ex-vrouw Linda aan ‘Victoria and Albert Museum’

De Britse popster Paul McCartney heeft 63 foto’s van zijn overleden ex-vrouw Linda McCartney aan het V&A (Victoria and Albert Museum) geschonken. Dat heeft het Londense museum donderdag bekendgemaakt via Twitter. Sommige van de foto’s worden voor het eerst getoond.

De schenking bevat portretten van onder meer The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix en ander legendarische figuren uit de popgeschiedenis. Daarnaast bevat de collectie meer persoonlijke foto’s. Zo zitten er enkele familiekiekjes van de McCartney’s tussen.

Volgens het museum overspannen de foto’s de volledige periode waarin McCartney actief was als fotografe: van de jaren zestig tot en met de jaren negentig. Een curator van V&A spreekt in een reactie aan de Britse zender BBC van een “ongelooflijk genereuze gift”.

De foto’s zullen tentoongesteld worden in het nieuwe Photography Centre van het museum, dat op 12 oktober de deuren opent.

De Amerikaanse fotografe Linda McCartney (geboren als Linda Eastman) was actief als rockfotografe toen ze in 1967 het toenmalige Beatles-lid Paul McCartney leerde kennen. Later maakte ze ook naam als muzikante (onder meer samen met haar man, in de band ‘Wings’) en als voorvechtster van dierenrechten. Ze overleed in 1998 aan borstkanker.