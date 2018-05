Voormalig duo op Engels middenveld ambieert trainerscarrière: “Velen van onze generatie zullen nog volgen”

Frank Lampard (39) staat open voor een loopbaan als trainer. Dat verklaarde hij donderdag in een interview met Sky Sports. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn ex-collega op het Engelse middenveld Steven Gerrard (38), die aan de Schotse club Glasgow Rangers wordt gelinkt.

De kans is groot dat we Frank Lampard volgend seizoen aan de slag zien als trainer. De ex-middenvelder behaalde met de Continentale A-Licentie een nieuw diploma en gaat stilaan op zoek naar een club. Hij deed dit seizoen ervaring op bij de technische staf van Antonio Conte bij zijn oude club Chelsea. “Elke dag op het veld staan met een toptrainer geeft me al een stapje voor qua ervaring”, meldde een trotse Lampard.

Lampard is zeer te spreken over de manier waarop de Engelse voetbalbond - de FA - voormalige spelers met trainersambities ondersteunt. “Ze proberen heel nauw met ons samen te werken en ervoor te zorgen dat we ons diploma zonder problemen halen. Een heel verschil met vroeger, toen er totaal geen steun kwam. Ik denk dat er in die tussentijd veel spelers het voetbal hebben verlaten die misschien wel een goede coach zouden zijn.”

“Gerrard kan het maken”

Lampard treedt in de voetsporen van zijn ex-collega op het middenveld bij de Engelse nationale ploeg Steven Gerrard. Die laatste deed eveneens ervaring op bij een ex-club, namelijk Liverpool. Gerrard wordt nu gelinkt aan het Schotse Glasgow Rangers na het ontslag van Graeme Murty en gaf al aan dat hij graag op Ibrox aan de slag wil gaan.

Gerrard kon al op steun rekenen van Lampard: “Ik weet zeker dat Steven het heel goed zou doen als trainer. Hij had als speler op het middenveld van Liverpool een coachende rol en heeft het in zich om jonge spelers beter te maken. Ik heb er vertrouwen in dat ik die eigenschap ook heb. Ik ben er zeker van dat er nog mensen van onze generatie de stap naar het trainerschap zullen zetten.”

Lampard en Gerrard speelden jarenlang samen bij de Engelse Nationale Ploeg. Lampard kwam 106 keer uit voor ‘The Three Lions’, Gerrard haalde 114 interlands. Ondanks dat ze furore maakten bij hun clubs in de Premier League, slaagden ze er nooit in om een prijs te pakken voor hun land.