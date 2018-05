Rechter verbiedt protest bij Dodenherdenking in Amsterdam

Tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam zal geen lawaaiprotest kunnen plaatsvinden. Dat is donderdag door een Nederlandse rechtbank in een kort geding bepaald.

De uitspraak komt er nadat de Nederlander Rogier Meijerink had aangekondigd dat hij samen met andere activisten de twee minuten stilte op de Dam, een Amsterdams plein, zou verstoren. Tijdens de zitting stelde Meijerink nog voor om twee minuten voor 20.00 uur, wanneer de stilte ingaat, een mobiel luchtalarm te laten afgaan. Daarna zou hij in stilte te vertrekken. Maar ook dat plan werd afgewezen.

De rechter schaarde zich achter de argumenten van de gemeente, die stelde dat het maken van lawaai tot schrikreacties en paniek kan leiden en dus een gevaar is voor de openbare orde. “De burgemeester mag dit verbieden als er geen alternatieve weg mogelijk is”. De gemeente Amsterdam heeft ook terecht een gebiedsverbod ingesteld voor de organisator van het protest, zo klonk het nog.

De actievoerder, die verwacht dat er zo’n honderd tot driehonderd medebetogers komen, zei dat hij zich niet laat weerhouden door de uitspraak van de rechtbank. “Ik ga naar de Dam, waar we om 20.00 uur gaan schreeuwen”, zei hij vastberaden. “Dat doen we individueel en niet in groepsverband, waardoor we geen manifestatie zijn.”

De Nationale Dodenherdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis van alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van alle Nederlanders die sindsdien zijn omgekomen “in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”. Maar de actievoerders vinden dat de huidige herdenking racistisch is en alleen stilstaat bij “de 22.000 witte slachtoffers” tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet bij “de 4 miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië” (Indonesië).