FIFA-baas Infantino over het WK: “Rusland is er helemaal klaar voor”

Rusland is “helemaal klaar” om van 14 juni tot 15 juli het WK voetbal te ontvangen. Dat zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino donderdag. In aanwezigheid van Russisch president Vladimir Poetin, die zijn zegje deed over de veiligheidsmaatregelen, was Infantino vol lof over de Russen.

“Jullie zijn er werk van aan het maken om dit het beste WK voetbal uit de geschiedenis te laten worden”, zei Infantino in Sotsji, één van de speelsteden. “De feedback van de FIFA-experten is extreem positief. Dat bewijst dat Rusland helemaal klaar is om het WK te ontvangen, en de wereld welkom te heten in een zomer vol festiviteiten in dit prachtige land.”

Poetin beloofde op zijn beurt “een kampioenschap op het allerhoogste niveau”. Ook veiligheid zal bij de organisatie een sleutelrol spelen. “De veiligheidsdiensten moeten de nodige procedures uiterst voorzichtig en tactvol toepassen”, benadrukte de Russische president, die ook op sportief vlak iets verwacht van de Russen. “We hopen allemaal dat onze spelers zich kunnen mengen, en dat ze alles zullen geven. Hopelijk spelen ze zonder compromissen, zoals de fans het graag hebben.”