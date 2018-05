Jules (8) voelde zich op school alleen thuis in kartonnen doos, toen werd hij geschorst: “Gevaar voor zichzelf en anderen”

Antwerpen - Afgelopen weekend klaagden de ouders van de 8-jarige Jules uit Antwerpen de schrijnende schoolsituatie van hun zoon aan. Het jongetje heeft ADHD en regulatiestoornissen, maar kreeg geen aangepaste begeleiding. Wel een kartonnen doos in de klas, die als prikkelvrije ruimte dienstdeed. Woensdag kregen de ouders te horen dat Jules voor 15 dagen geschorst is. Dat was een zware klap, maar er kwam ook goed nieuws: er is een oplossing gevonden.

“Jules is slachtoffer van het M-decreet”, aldus ouders Michael en Valerie afgelopen zaterdag. Hun zoontje heeft ADHD en regulatiestoornissen, wat in het eerste leerjaar op de Antwerpse basisschool K’do al voor problemen zorgde. “Maar de directie van K’do gaf ons zekerheid dat Jules een aangepaste begeleiding zou krijgen in het tweede leerjaar”, zei Michael. Maar het liep anders.

Neerwaartse spiraal

De problemen in de klas bleven. Als oplossing kreeg Jules een kartonnen doos, die als prikkelvrije zone moest dienen. Die bleek echter niet te helpen. “Op een gegeven moment is het in een neerwaartse spiraal gegaan, zodanig dat Jules nu voor zichzelf een gevaar is en uiteindelijk ook voor de anderen”, aldus de directie van K’do. “Bijvoorbeeld: hij loopt de straat over. De begeleider zegt ‘neen’, maar hij luistert niet. Ze moeten hem vastpakken, maar dat is lastig want we worden al eens beschuldigd.”

Video: ATV

Geschorst

Woensdag volgde plots meer slecht nieuws voor Jules en zijn ouders. K’do liet weten dat de 8-jarige leerling voor vijftien dagen geschorst is. Een zware klap voor het gezin, dat de schorsing niet had zien aankomen. Bovendien zouden er financiële gevolgen zijn. “Nu is hij bij mijn zus, morgen heeft mijn man verlof genomen”, aldus mama Valerie. Maar voor de week erop was een oplossing niet evident “Dan vrees ik dat mijn man onbetaald verlof zal moeten nemen.”

Maar ook na de schorsing ziet de school een terugkeer van Jules niet zitten, aangezien ze hem geen individuele begeleiding kunnen bieden.

Oplossing

Donderdag kwam er dan eindelijk goed nieuws: met hulp van het centrum voor leerlingenbegeleiding werd er een school in het buitengewoon onderwijs gevonden voor Jules. Daar zal het jongetje les op maat krijgen. Een hele opluchting voor Michael en Valerie. De schorsing heeft daardoor amper effect gehad op Jules.