Dit jaar geen Nobelprijs Literatuur? Seksschandaal brengt uitreiking in gevaar

De Zweedse Academie, het instituut dat jaarlijks de Nobelprijs voor de literatuur uitreikt, is verwikkeld in een diepe crisis. Bijna de helft van de leden stapte op nadat een seksschandaal en financiële fraude aan het licht kwam. Voor het eerst in 75 jaar wordt overwogen de uitreiking een jaar uit te stellen.

Afgelopen weekend stapte journaliste en auteur Sara Stridsberg uit de jury die de Nobelprijs voor literatuur uitreikt. Stridsberg is al het achtste lid dat opstapt. Eerder ging zeven leden haar voor, waaronder Sara Danius, het hoofd van het instituut. De Zweedse Academie, een van de meest gerespecteerde organisaties in Zweden, blijft zo achter met slechts tien leden.

De vlaag van ontslagen is problematisch voor de academie, die al ruim 230 jaar oud is. De leden worden gekozen door een geheime stemming, moeten goedgekeurd worden door de koning en zijn in principe voor het leven benoemd. Door de crisis waarin de jury verkeerd, wordt overwogen om de uitreiking van de Nobelprijs voor literatuur, die jaarlijks plaatsvindt op 10 december, met een jaar uit te stellen. Er zijn immers 12 leden nodig voor de stemming.

18 vrouwen

De oorzaak van de crisis zijn de beschuldigingen tegen dichteres en voormalig lid Katarina Frostenson en haar echtgenoot Jean-Claude Arnault. In november vorig jaar dienden achttien vrouwen een klacht in voor seksueel misbruik tegen Arnault. Samen met zijn echtgenote runt hij Kulturplats Forum, een culturele privéclub, waar hij naar verluidt de vrouwen misbruikt zou hebben. Volgens de krant Svenska Dagbladet zou de Zweedse kroonprinses Victoria een van zijn slachtoffers zijn. Arnault zelf ontkent alle beschuldigingen.

Ook Frostenson komt in opspraak, omdat ze de regels rond belangenvermenging geschonden zou hebben. Kulturplats Forum ontving immers geld van de Zweedse Academie en Frostenson had nooit vermeld dat ze mede-eigenaar was.

Donderdag komen de tien overgebleven leden samen om te vergaderen over eventueel uitstel. Dat gebeurde voor het laatst in 1943, op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog toen de Nazi’s heel Europa bezet hadden.