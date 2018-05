Sofie (8) ging voor de grap aan slagboom hangen, maar dan loopt het plots mis

Een 8-jarig Nederlands meisje is woensdagmiddag flink geschrokken toen ze ‘voor de grap’ aan een slagboom bij een sluis ging hangen. De bareel schoot plots omhoog, waarna ze zeker een minuut lang zo’n acht meter boven het wegdek hing.

De 8-jarige Sofie uit het Nederlandse Spaarndam zal zich haar avontuur bij de sluis op de Spaarndammerdijk nog lang herinneren. Het meisje ging voor de lol aan de slagboom hangen, maar net op dat moment ging die open.

“De meiden waren wat aan het spelen met z’n drieën en ze wilden aan de slagboom hangen”, vertelt Marcel, die onderweg was om een ijsje te halen met zijn dochter Noa en haar vriendinnetjes Sofie en Step. “Ik zei nog: Niet doen, niet hangen, stoppen daarmee, kappen! Ze zeiden nog dat ze het niet zouden doen, maar toen schoot Sofie als een malle de lucht in.”

“Gelukkig gaat Sofie elke week naar de klimmuur in Haarlem. Daardoor is ze heel sterk in haar handen. Misschien is dat haar redding geweest. Samen met een voorbijganger stond ik precies onder haar. Als ze zou vallen, hadden we haar zo kunnen opvangen.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Dumpert

Marcel denkt dat Sofie wel een minuut aan de slagboom heeft gehangen, voordat het ding weer naar beneden ging. Ze is er gelukkig met de schrik vanaf gekomen, al heeft ze er wel slecht door geslapen. Sofies moeder Kate, wil kinderen waarschuwen “nooit voor de grap aan een slagboom te gaan hangen. Het is echt gevaarlijk.”