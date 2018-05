Jarenlang conflict bereikt triest dieptepunt voor boer: “Agent sprong op mij en brak mijn borstbeen”

Oostkamp - Een jarenlang conflict tussen een landbouwer uit Hertsberge en Aquafin bereikte woensdag een triest dieptepunt. Toen de politie weer eens ter plaatse kwam, escaleerde de situatie. “Een agent sprong op mij. Hij brak mijn borstbeen en bezorgde mij een klaplong”, zegt Erik Rutsaert.

Een gebroken borstbeen, een klaplong en een scheurtje in zijn long. Dat is voor Erik Rutsaert (57) het verdict na de schermutseling met de politie woensdagmorgen bij zijn boerderij in de Proosdijstraat in Hertsberge, bij Oostkamp. “Ik krijg twee liter zuurstof per uur toegediend, anders heb ik geen adem genoeg”, zegt hij vanop zijn bed in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. “Ik moet constant pijnstillers slikken.”

Conflict

Erik heeft al jaren een landbouwbedrijf. Enkele jaren geleden verkocht één van zijn buren een stuk grond aan waterzuiveringsbedrijf Aquafin. Ze plaatsen er een installatie op om water op te pompen, maar om daar te geraken moeten ze over een toegangsweg rijden die eigendom is van Erik. Een probleem dat werd opgelost via een erfdienstbaarheid. “Ik had er in eerste instantie geen probleem mee. Tot ik na verloop van tijd zag dat ze zonder mijn toestemming of een vergoeding tal van werken hadden uitgevoerd op mijn privégrond. Ze hadden vier leidingen geplaatst, een elektrische kabel, enzovoorts. Toen ik hen erover aansprak, lachten ze me gewoon uit.”

Erik was niet van plan alles zomaar te ondergaan en plaatste zijn tractor en landbouwmachine over de toegangsweg zodat er geen vrachtwagens meer konden passeren. “Aquafin is dan naar de rechter gestapt en heeft daar een tijdelijke doorgang verkregen op mijn toegangsweg”, zegt Erik. “Ik respecteer die beslissing en laat alle vrachtwagens die naar de installatie moeten voorbij.”

Politiegeweld

Volgens Erik belt Aquafin toch telkens de politie op als er een vrachtwagen voorbij moet. Ook woensdagmorgen rond 09.00 uur was dat het geval. Om te bewijzen dat hun opkomst niet nodig was, maakte Erik een filmpje waarop te zien is dat de vrachtwagen voorbij kan en zijn tractor langs de kant staat.

Beeld uit het filmpje dat Erik maakte. Foto: Erik Rutsaert

“Maar nog geen tien minuten later waren er hier twee agenten. Een van hen ging onmiddellijk uit de bol. Hij sprong op mijn tractor om hem eigenhandig te verplaatsen. Toen ik zei dat hij eraf moest blijven, ging hij door het lint. Eén van hen gooide mij in de grond”, zegt Erik. “Daarna sprong hij vanuit de hoogte op mijn borstkas met zijn knie. Omdat ik voelde dat ik gewond was, vroeg ik om een ambulance te bellen, maar ze zeiden dat ik deed alsof. Ze sleepten me gewoon aan de kant.”

Volgens Erik trok de politieman ook zijn arm op zijn rug en duwde hij met zijn vingers onder Eriks oren. “Die andere politieman keek toe en vroeg hem te stoppen.” Uiteindelijk kon Erik zijn schoonbroer bellen. Een ambulance bracht hem over naar het ziekenhuis, waar hij nu herstelt. “Dit zijn ernstige feiten, ik zal het hier niet bij laten en klacht indienen”, besluit Erik.

Reactie politie

Korpschef Eddy Van Daele bevestigt dat er woensdag een tussenkomst was. “Dat gaat over een recht van doorgang dat betwist wordt. Dat sleept al langer aan en we moesten daar al verschillende keren tussenkomen”, zegt hij. Maar over het incident zelf wil de korpschef zich niet uitspreken. “Die man stelde nadien dat er onrechtmatig geweld gebruikt was door één van onze mensen. Wij gaan dat in alle objectiviteit laten onderzoeken.”

Het parket werd al gevraagd om het dossier aan een andere politiedienst toe te wijzen. Zo wil de korpschef elke schijn van partijdigheid vermijden. “Op die manier kan het onderzoek in alle objectiviteit gebeuren”, zegt hij. “Op het einde van dat onderzoek zal het parket dan beslissen wat er verder moet gebeuren.”