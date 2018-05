Vrouw van Bill Cosby klaagt “lynchpartij” van haar man aan: “Een drama voor Bill én voor het hele land”

De vrouw van Bill Cosby heeft zich dinsdag via een bericht op Facebook uitgesproken tegen de “lynchpartij” van haar man. De voormalige Amerikaanse tv-ster werd vorige week schuldig bevonden aan seksueel misbruik. Maar Camille Cosby beschuldigt de media ervan hem te hebben gedemoniseerd en ze zegt dat de openbare aanklager een “parodie” heeft gemaakt van het gerecht. “Dit is geen echte rechtvaardigheid, dit is rechtspraak door de menigte”, klinkt het in haar bericht op Facebook.