Nog geen licentie voor Lierse: BAS verleent Pallieters uitstel tot maandagavond

Het blijft nog bang afwachten of Lierse zijn proflicentie voor het seizoen 2018-2019 zal halen. De Pallieters verschenen donderdagavond voor het BAS, dat de traditieclub uit 1B bijkomend uitstel verleent tot maandag. Dan moet het stamnummer 30 een kant-en-klaar dossier kunnen afleveren of anders dreigt het amateurvoetbal.

Met een vertraging van twintig minuten arriveerde een delegatie van Lierse donderdag in Brussel voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Met CEO Jan Van Elst en Roel Rymen, vergezeld van een advocaat. Maar zonder de nieuwe sterke man David Nakhid. Die had zaterdag zijn komst aangekondigd, maar bleef om juridische redenen afwezig.

“Nakhid wordt de nieuwe eigenaar op voorwaarde van het verkrijgen van een licentie. Aangezien we die nog niet op zak hebben steken, was het onduidelijk of hij al een rol te spelen had voor het BAS. Zijn afwezigheid was eerder een kwestie van niet kunnen dan niet willen”, verklaarde CEO Jan Van Elst.

Na een beraadslaging van anderhalf uur kwam Van Elst met de boodschap dat Lierse uitstel verkregen had tot maandag. Broodnodig, want het dossier van de Pallieters vertoonde nog hiaten. En dik tegen de zin van Tubeke, dat zich als tussenkomende partij mee aan tafel bevond.

Lierse zal de komende dagen nodig hebben om nog één en ander op orde te stellen. Zo hebben de Pallieters de continuïteit nog aan te tonen door middel van conforme bankgaranties, moeten RSZ en bedrijfsvoorheffing van de jeugdtrainers betaald worden én de lonen van de maand april. Een bijkomende financiële injectie voor de club die uiterlijk vrijdag of zaterdag moet gevonden worden. Zoveel is duidelijk. Evenals dat deze bijkomende fondsen niet van de groep van David Nakhid zullen komen, die pas wil investeren na het toekennen van de licentie. Lierse kan nog tot maandagochtend 5 uur nieuwe stukken toevoegen. Twaalf uur later volgt de zitting.

“Uiteraard zijn we opgetogen over dit uitstel. Het geeft ons de kans om ons dossier verder te vervolledigen”, reageerde CEO Jan Van Elst. “Noem het onze laatste kans. Alles zal op en top in orde moeten zijn. Hoe we onze kansen zien? Afwachten. Het zal vooral zaak worden om snel te kunnen handelen en de nodige fondsen bij elkaar te krijgen. En daar gaan we vol voor. We zullen creatief moeten zijn.”

Lierse kent voor donderdag 10 mei hoe dan ook zijn lot, want voor die datum zal het BAS een definitieve uitspraak doen. Maar dat het nog stressvolle dagen worden op het Lisp mag duidelijk zijn.