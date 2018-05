Wandelend lezen en dansen tussen de lessen: in deze school zitten de leerlingen amper stil

Merksplas - Al wandelend lezen, buiten bomen meten voor de les meetkunde en via een touw slingeren naar het oefeningenblad. In basisschool Qworzó in Merksplas zitten de kinderen nog amper stil. Precies wat onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) bedoelde met haar pleidooi voor meer beweging op school, gisteren in onze krant. “Ik kan het alle scholen aanraden”, zegt de directrice. “Al die beweging geeft een positieve vibe.”

“Meer bewegen tijdens de lesuren betekent een echte switch in onze schoolcultuur. Maar gaandeweg komt de tanker in beweging. We gaan nog hard moeten duwen, maar we zullen er komen.” Ook topsportcoach ...