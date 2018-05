Minder dan helft lagereschoolkinderen slaagt voor Grote Verkeerstoets

Brussel - Slechts 46 procent van de lagereschoolkinderen is geslaagd voor de Grote Verkeerstoets. In totaal legden 34.938 leerlingen de toets af. Daarvan behaalden 15.971 scholieren de vereiste score van minstens 17 op 25. Het slaagpercentage voor deze editie ligt daarmee onder de helft, daar waar vorig jaar nog zowat 65 procent van de leerlingen een voldoende haalde. Dat meldt VTM NIEUWS en wordt aan Belga bevestigd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

De daling is wellicht toe te schrijven aan de nieuwe thema’s die werden toegevoegd, waaronder gedragsregels om het risico op dodehoekongevallen te beperken, schat Werner De Dobbeleer. Oefenen helpt, want bij de leerlingen die vooraf met de regels aan de slag gingen, bedroeg het slaagpercentage 50 procent.

Een vraag die vaak fout werd beantwoord ging net over die dode hoek. Slechts 31 procent van de leerlingen wist te zeggen op welke plek je als fietser op de weg het veiligst bent in de buurt van een vrachtwagen, namelijk rechts achteraan het voertuig. Ook het gevaar van openslaande autoportieren bij geparkeerde wagens wordt onderschat. De best beantwoorde vraag draait rond hoffelijkheid: 97 procent zou plaats maken voor een voorbijwandelende voetganger wanneer men samen met wat vrienden op het fietspad staat te praten.

Even schrikken

“Het is toch wel even schrikken wanneer je ziet dat minder dan de helft van de leerlingen geslaagd is. We hadden een heel pakket voorzien voor leerkrachten om leerlingen op de toets voor te bereiden, in de hoop dat ze er door het jaar aandacht aan zouden besteden. Dat is dus nog voor verbetering vatbaar”, reageert De Dobbeleer.

Moeilijker

Elk schooljaar organiseert de VSV voor het vijfde leerjaar de Grote Verkeerstoets. De toets was dit jaar aan haar negende editie toe. De slaagpercentages lagen in de beginjaren met 80 à 90 procent heel wat hoger, maar een vergelijking met die scores gaat niet op. “Het ging toen vooral om kennisvragen. Intussen hebben we de toets moeilijker gemaakt en sinds een drietal jaar werden er aan de toets ook inzichtsvragen toegevoegd”, nuanceert De Dobbeleer de dalende tendens.

De Grote Verkeerstoets bestaat uit 25 meerkeuzevragen, waarvan er minstens 17 correct dienen beantwoord te worden. De vragen zijn onderverdeeld in zeven thema’s, waaronder verkeerstekens, voorrangsregels, positie op de weg en fietsuitrusting. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben.