Cheerleaders zwijgen niet langer: hoe ze van hun bazen fans en sponsors ook naast het veld moesten plezieren

Ze vinden zichzelf professionele dansers en gymnasten, en het Olympisch Comité beschouwt cheerleaden als een officiële sport. Maar in de ogen van de club­bazen in de National Football League, in het honkbal en in het basket, zijn ze niet meer dan seks­objecten die slaafs fans en vooral sponsors moeten plezieren. Dat blijkt nu uit tientallen getuigenissen die een pijnlijk beeld schetsen van wat de meisjes naast het veld moeten ondergaan.

“Uit voorzorg”, had de clubverantwoordelijke gezegd toen ze bij aankomst in het resort in Costa Rica de paspoorten van de meisjes afnam. De cheerleaders van de Washington Redskins waren er voor een fotoshoot ...