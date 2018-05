Europese competities tegen FIFA-plannen voor nieuwe toernooien: “Ik hoopte dat de oude FIFA verleden tijd was”

Lars-Christer Olsson, baas van de vereniging van Europese liga’s en lid van het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond (UEFA), is kritisch voor de plannen van de Wereldvoetbalbond (FIFA) voor twee nieuwe competities. Investeerders uit het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië zouden 20,2 miljard euro bieden om volledige zeggenschap te krijgen over het WK voor clubs en de Nations League, maar Olsson wil meer duidelijkheid.

Wat de FIFA al bevestigd heeft over de mogelijke hervorming van de twee toernooien, is dat ze een zevenkoppige werkgroep gaat samenstellen om de discussie over een nieuwe opzet van het WK voor clubteams en de Nations League in goede banen te leiden. Olsson heeft er zijn bedenkingen bij. “Deze manier van werken doet me denken aan de oude FIFA, waarvan ik hoopte dat we die achter ons hadden gelaten.”

De Europese competities moeten volgens de Zweed meer inspraak krijgen en beter op de hoogte gehouden worden. “Wat we zien is een duidelijk gebrek aan consultatie en transparantie, en zelfs manipulatie van het besluitvormingsproces door de FIFA. Een twaalfjarenplan voorstellen vol onzekerheiden en met gebrekkige informatie, is volgens mij vragen om problemen.”

In een mededeling maken de Europese competities hun tegenkanting tegen de nieuwe toernooien officieel duidelijk. “We zijn niet klaar om veranderingen door te voeren, want de kalender zit nu al overvol.” Alle betrokken partijen worden opgeroepen om “samen een einde te maken aan dit unilateraal initiatief van de FIFA”.