Feestvierders gooien gsm’s in vreugdevuur tijdens joods feest, met dramatische gevolgen

Meer dan dertig feestvierders, waaronder enkele kinderen, zijn dinsdag gewond geraakt door een zware explosie tijdens een joods feest in het noorden van Londen. Getuigen verklaarden dat de menigte gsm’s op een vreugdevuur gooide, als onderdeel van het feest, maar dat liep dramatisch af toen er een enorme vuurbal ontstond. Tientallen mensen liepen brandwonden op of werden vertrappeld tijdens de ontstane paniek en moesten in het ziekenhuis worden verzorgd.

Het dramatische incident gebeurde tijdens Lag BaOmer, een joodse feestdag waarvan een reusachtig vreugdevuur het symbool is. De geestelijke leider van de joodse gemeenschap in Londen had minstens één mobiele telefoon in het vuur gelegd, om de gelovigen te waarschuwen voor de gevaren van smartphones. Getuigen verklaarden dat de feestvierders massaal gsm’s in het vuur gooiden, maar toen dat werd aangestoken liep het helemaal fout: na een korte explosie werd de menigte verzwolgen door een vuurbal.

Het is voorlopig onbekend wat de oorzaak van de reusachtige vuurbal was: de gsm’s die in het vuur belandden of de brandstof waarmee het vreugdevuur werd aangestoken. Na de explosie, waardoor talloze feestvierders brandwonden opliepen, ontstond er grote paniek en werden verschillende personen vertrappeld door vluchtende mensen. Volgens de hulpdiensten moesten tientallen mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waarvan er zeker tien een nachtje moesten blijven. Het is echter niet bekend of de slachtoffers er erg aan toe zijn.