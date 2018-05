Moord op verpleegster door vrijgelaten gevangene leidt tot ruzie binnen regering

De discussie over de voorlopige vrijlating van gevangenen heeft Justitieminister Koen Geens (CD&V) lijnrecht tegenover zijn coalitiepartners gezet. N-VA en Open VLD stelden gisteren in het parlement vragen over de snelle vrijlating van homejacker Marco L., die nu verdacht wordt van de moord op verpleegster Christine Lenaerts. Geens verwijt de partijen een gebrek aan solidariteit: de omzendbrief waardoor de man vrijkwam, werd door de hele regering gesteund. Toch willen N-VA en Open VLD nog altijd dat er aanpassingen komen.

Zowel de oppositie als leden van de meerderheid wilden gisteren tijdens de plenaire zitting vragen stellen aan Justitieminister Koen Geens (CD&V), over de vervroegde vrijlating van criminelen. Aanleiding was de moord op Christine Lenaerts, vorige week. Haar moordenaar werd in november 2017 nog tot drie jaar cel veroordeeld, maar was vorige week alweer op vrije voeten.

De reden was een omzendbrief van Geens, waardoor criminelen vroeger kunnen vrijkomen om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Marco L. kwam daardoor niet na drie jaar, maar al na acht maanden vrij.

“Onderzoeksrechters en andere rechters zijn ongerust, want dit klopt niet”, sprak Sophie De Wit (N-VA) in de Kamer. Ze vroeg minister Geens om zijn omzendbrief te herzien. Ze verwees daarbij naar het regeerakkoord.

Carina Van Cauter (Open VLD) noemde de feiten “onaanvaardbaar”, en “ontoelaatbaar”. “Wat gaat u doen om in de toekomst straffen effectief uit te voeren? Wat gaat u doen om de maatschappij beter te beschermen?”

Misnoegd

Geens reageerde bijzonder misnoegd op de vragen. Niemand had het met zoveel woorden gezegd, maar voor Geens voelde het alsof de dood van de verpleegster hem persoonlijk werd aangewreven. Onterecht, vond hij. “Deze omzendbrief is er gekomen door een politiek compromis”, zei Geens, die stelde dat ze door de hele regering aanvaard was. “Normaal wordt zo’n compromis door de hele coalitie verdedigd, zeker als de minister de handen op de rug gebonden is.”

Gevangenissen bouwen

Geens liet eerder al verstaan dat hij aan een nieuw wetboek rond strafuitvoering werkt. Daarin zal staan dat kortgestraften zoals Marco L. eerst voor een strafuitvoeringsrechtbank zullen verschijnen, voor ze kunnen vrijkomen.

“Maar dat kan pas in werking treden, als we de nieuwe gevangenissen gebouwd krijgen”, zei Geens. “Ik krijg wekelijks vragen over de overbevolking. Ik wil daar iets aan doen. Maar het is heel gemakkelijk om enerzijds te zeggen dat er te weinig plaats is in de gevangenissen, maar tezelfdertijd aan te klagen dat er niet genoeg mensen worden opgesloten. Het éne spreekt het andere tegen.”

Hij kaatste daarmee de bal naar Jan Jambon (N-VA), als minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen, en dus de bouw van gevangenissen. “Hij doet zijn best, net als ik.”

Meer cellen

Toch willen N-VA en Open VLD ook na het debat dat de omzendbrief snel geëvalueerd en zelfs herzien wordt. “We hadden niet afgesproken de overbevolking tegen te gaan door gestrafte criminelen vrij te laten”, aldus Van Cauter.

“Als de capaciteit van de gevangenissen het grote probleem is, dan moeten we daar een oplossing zoeken”, zegt De Wit.

Geens liet daarover in het parlement de deur op een kier: “Ik ben bereid om de omzendbrief samen te herbekijken. Maar hou er dan rekening mee dat er straks opnieuw 11.000 gevangenen zullen opgesloten zitten, en dat we opnieuw kritiek zullen krijgen van de Raad van Europa.”

De Wit stelde voor om eventueel opnieuw de Nederlandse gevangenis van Tilburg te huren. Volgens Open VLD is er nog capaciteit in de Belgische gevangenissen. Zo worden twee vleugels in de Brugse gevangenis niet gebruikt, en zijn er lege cellen in Beveren en Marche-en-Famenne.