Was moord met kruisboog op liefdesrivaal een ongeluk? Speurders twijfelen aan versie van dader

Tielt - De kruisboog waarmee Jordy V.D.S. (24) zijn liefdesrivaal Bjorn De Vrieze (28) uit Tielt ombracht, is onvindbaar. De dader beweert dat hij het wapen na de feiten weggegooid heeft, toen hij met zijn auto wegsnelde van de moordplek. Een zoektocht door de politie gisteren leverde niets op.

Nadat hij ontdekt had dat zijn vriendin, de moeder van zijn twee kinderen, een nieuwe liefde in haar leven had, zijn bij Jordy V.D.S. de stoppen doorgeslagen. Dat blijkt na twee dagen onderzoek in de bizarre moordzaak.

Jordy V.D.S haalde zijn kruisboog tevoorschijn en reed ermee naar Bjorns huis in de Tieltse deelgemeente Schuiferskapelle. Volgens zijn verklaringen heeft hij het wapen vijf jaar geleden in Nederland gekocht, “omdat hij het een mooi ding vond”. Maar omdat zijn ouders en zijn vriendin dat niet mochten weten, verstopte hij de kruisboog in de kast. In Nederland is het wapen, zo’n dertig centimeter groot, vrij te koop als sportitem.

Toen hij bij Bjorn aankwam, haalde V.D.S het wapen meteen boven. Enkel om te “intimideren”, beweert hij. Hij bedreigde Bjorn en dwong hem op de knieën. En toen ging de pijl plots af en werd Bjorn, die net thuiskwam, dodelijk getroffen in het hoofd. Hij had niet door dat de veiligheid afstond, zou V.D.S. nu beweren, maar de speurders hebben veel twijfels bij die versie. V.D.S. zou eerder al zijn rivaal bedreigd hebben en gezegd hebben dat hij hem zou “kapotmaken”.

Hoe dan ook, V.D.S. sloeg na het schot op de vlucht en ­onderweg gooide hij de pijlen uit het zijraam van zijn rijdende auto. Daarna stopte hij om de kruisboog weg te smijten. “Ergens in hoog gras, langs de weg. Maar ik weet niet precies waar.” Gisterochtend werd de dader uit zijn cel gehaald en de politiecombi ingeduwd om de boog en de pijlen te zoeken. Maar volgens onze informatie werd niets teruggevonden.

“Nooit agressief”

Automecanicien Jordy V.D.S verschijnt vandaag voor de raadkamer die over de verdere aanhouding beslist. De man zou gehandeld hebben uit jaloezie, omdat hij de nakende relatiebreuk niet kon verkroppen. De vrouw verklaarde gisteren dat Jordy de breuk niet kon aanvaarden maar ook “dat ze nooit had kunnen vermoeden dat hij tot zoiets in staat was. Hij was niet agressief en een goede vader voor onze twee kinderen”, zei ze. “Ik ben nu Bjorn kwijt en mijn kindjes zijn hun papa kwijt”, klonk het aangeslagen.

Bjorn De Vrieze was gekend in Tielt. Hij is de zoon van de slager van het dorp en zou de zaak in de nabije toekomst over­nemen. Hij was ook lid van Open VLD en zou opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar.

Maxime Van Winkel, de advocaat van V.D.S., wou gisteren geen commentaar kwijt over de zaak.