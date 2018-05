In amper enkele maanden van modelbedrijf naar knoeiboel: wat is er aan de hand bij Bpost?

Bpost is nu helemaal van zijn roze wolk gedonderd. Vorig jaar stond de post nog aangeschreven als modelbedrijf, in 2018 stapelt het voorlopig de tegenslagen op. De beurskoers keldert na tegenvallende vooruitzichten, de overname van een Amerikaans pakjesbedrijf blijkt een kat in een zak en nu komt daar nog een sociaal conflict bij. “Wij willen weten wat de directie van plan is”, klinkt het bij ACOD. “Voor we duidelijkheid hebben, zitten we niet opnieuw aan tafel.”