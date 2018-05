Vlaanderen krijgt langdurig werkzoekenden niet aan de slag

De werkloosheid blijft dalen, maar het leger langdurig werklozen wordt nauwelijks kleiner. De Vlaamse premie die werkgevers sinds 2017 krijgen als ze iemand aanwerven die langer dan twee jaar zonder werk zit, slaat niet aan. Van de 10,6 miljoen euro die minister Philippe Muyters (N-VA) had voorzien, is er nog geen 1 miljoen uitgekeerd.

Vorige maand daalde de werkloosheid voor de zoveelste maand op rij. In vergelijking met vorig jaar waren er 7,8 procent minder werkzoekenden in Vlaanderen. Maar die daling is vooral toe te schrijven aan het hoge aantal kortdurig werkzoekenden die werk vinden. Langdurig werkzoekenden, zij die meer dan twee jaar zonder werk zitten, blijven een pijnpunt. In 2017 waren ze met 67.296. Een jaar later zijn er dat nog altijd 65.311. “Dat aantal is op een jaar tijd dus maar met 2,9 procent gedaald”, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

Hij vroeg minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) hoe het zit met de premie die vorig jaar werd ingevoerd om werkgevers te belonen die langdurig werkzoekenden aanwerven. Een werkgever die dat doet, krijgt 1.250 euro als de werknemer drie maanden aan de slag is en nog eens 3.000 euro na een vol jaar. De Vlaamse regering trok daar vorig jaar 10,6 miljoen euro voor uit, en de komende jaren zelfs telkens 25 miljoen. Maar een jaar na de invoering van de premie is nog geen miljoen euro effectief gebruikt, zo blijkt uit cijfers die Bothuyne opvroeg bij de minister. “We wisten bij de lancering al dat dit geen wonderoplossing was”, zegt Muyters. “Werkgevers zijn niet op zoek naar een premie, maar wel naar mensen met recente werkervaring.”

Compromis

Waarom heeft hij de premie dan in het leven geroepen? “Die kwam er op vraag van de sociale partners.” Maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. “Onze voorkeur ging uit naar een RSZ-korting, zoals die ook bestaat voor werkzoekende jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap”, zegt adviseur Sonja Teughels van werkgeversorganisatie Voka. “Maar de minister wilde geen extra doelgroep toevoegen aan het decreet. De premie die als compromis uit de bus kwam, is voor de werkgevers een veel grotere rompslomp.”

Muyters belooft dat hij de communicatie over de premie zal verbeteren. Maar om meer langdurig werkzoekenden aan de slag te krijgen, rekent hij eerder op stages, opleidingen en persoonlijke begeleiding van de VDAB. “Ook dat is geen wondermiddel, want de VDAB bewandelt dat pad al langer”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “We moeten vooral proberen om mensen sneller te activeren, zodat ze nooit langdurig werkloos worden.” Volgens Baert kan dat onder meer door de werkloosheidsuitkering sneller te laten dalen in de tijd.