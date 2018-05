Club of Anderlecht straks kampioen in 1B? Profclubs willen beloften in amateurreeksen

Ajax heeft een leemte in zijn palmares gevuld: de club werd voor het eerst in zijn geschiedenis kampioen in de Nederlandse tweede klasse. Niet met de A-ploeg, wel met zijn beloften. Strijden de talenten van onze topploegen straks ook om de titel in 1B? Het is een idee dat werd gelanceerd onder onze topclubs. Voor het huidige voorstel om de beloftenploegen in de amateurreeksen te laten aantreden worden het belangrijke dagen.

De titel van Jong Ajax in de Eerste Divisie heeft heel wat kritiek losgeweekt in Nederland. “De gekste ontknoping ooit in de Jupiler League”, kopte Algemeen Dagblad. “Een duiventilconstructie” noemde de krant de manier waarop de beloftenploegen van Ajax, PSV, AZ en Utrecht streden met de tweedeklassers. Jong Ajax-trainer Winston Bogarde haalde de titel binnen met liefst 46 verschillende spelers. De ene keer speelde hij met en halve A-ploeg, de andere keer enkel met jonge talenten, nog een andere keer met spelers die terugkeerden uit blessure. Promoveren mag Jong Ajax niet.

Maandag in de Pro League

Uitgerekend maandag staat in de raad van bestuur van de Pro League, de verzameling van Belgische profclubs, een belangrijk debat op de agenda over de integratie van de belofteploegen in de amateurreeksen. Stemmen kan echter pas op de algemene vergadering van 5 juni. Het streven is nobel: in de ‘echte’ competities zullen onze beste jongeren meer weerstand krijgen dan in de huidige beloftecompetitie. De stap naar de A-ploeg wordt kleiner. In het voorstel dat momenteel bij ons op tafel ligt, zijn aan heel wat Nederlandse problemen gedacht. Jong Anderlecht en Jong Brugge zullen net als de A-ploeg in het weekend spelen. De leeftijdsgrens ligt op 21 jaar, aangevuld door drie spelers tot 23 jaar en één speler die ouder is. Er is ook een strikte bepaling over het aantal spelers die in België opgeleid zijn. En er mogen maar drie spelers meedoen die in de voorbije drie wedstrijden op het wedstrijdblad van de A-ploeg stonden. In het huidige voorstel kunnen de belofteploegen niet naar het profniveau (1B) promoveren. Met Voetbalfederatie Vlaanderen, de Vlaamse vleugel van de voetbalbond, als constructieve partner is de Pro League dicht bij een akkoord gekomen om in het seizoen 2019-2020 van start te gaan met vier beloftenploegen in de eerste amateurreeks, zes in de tweede amateurreeksen en de rest in derde amateur.

Nieuw idee: topbeloften in 1B

Voor de profclubs zijn enkele modaliteiten van het huidige voorstel moeilijk te slikken. Bovendien dient zich een heikele beslissing aan: welke vier eersteklassers mogen met hun jongeren in eerste amateur spelen? Door die moeilijkheden werd op een vorige vergadering van de Pro League het idee geopperd om met de sterkste belofteteams in 1B aan te treden. Dat idee kon alvast op het enthousiasme rekenen van enkele topclubs.

Het worden belangrijke dagen voor de toekomst van onze belofteploegen. Maandag staat het debat hoog op de agenda van de Pro League. Op zaterdag 12 mei wordt erover gestemd in de Vlaamse Studiecommissie en op maandag 14 mei nemen de amateurclubs de uitslag van die stemming mee naar de Nationale Reglementscommissie. Daarin zijn alle stakeholders vertegenwoordigd: de Pro League, de Vlaamse en de Waalse voetbalvleugel en de voetbalbond. Voor 30 juni moet alles in kannen en kruiken zijn om vanaf het seizoen 2019-2020 van start te kunnen gaan. Of het zover komt, is de vraag. Vijf jaar geleden stonden we ook al dicht bij een integratie van de beloftecompetitie in vierde klasse, maar net voor de streep sneuvelde het voorstel.

Onze Chef Voetbal vindt beloften in 1B een slecht idee: “Aanfluiting van alles waar profsport voor staat”

Het huidige voorstel:

- Alle profclubs treden met hun U21 verplicht aan in de amateurreeksen

- Vier clubs gaan naar 1ste amateur, zes naar tweede amateur, de rest naar derde amateur

- Spelers tot 21 jaar, plus drie spelers tot 23 jaar en één oudere

- Strikte bepalingen over het aantal in België opgeleide spelers

- Slechts drie spelers die de voorbije drie wedstrijden voor de A-ploeg geselecteerd waren

- Belofteploegen kunnen stijgen en dalen, maar niet naar het profniveau