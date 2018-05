Club Brugge haalde het meest gehypete talent van Senegal binnen: “Ik kan gewoon niet meer over straat lopen”

In een supermarkt in eigen land moet hij al niet meer komen. “Telkens ik in Senegal kom, word ik overdonderd door mensen. Iedereen wil met me praten.” Het is geen understatement dat Club Brugge met Krépin Diatta ’s lands grootste en meest gehypete voetbaltalent heeft binnengehaald. De tiener who’s living the dream praat nu voor het eerst sinds zijn transfer naar Brugge, aan de vooravond van de misschien wel beslissende match tegen Anderlecht.