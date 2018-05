Onze Chef Voetbal vindt beloften in 1B een slecht idee: “Aanfluiting van alles waar profsport voor staat”

Een kermiscompetitie. Zo wordt de Jupiler League, de tweede klasse in Nederland, bij onze noorderburen genoemd. De amusementswaarde is daar zo gezakt dat op vrijdag 23 maart van dit jaar meer mensen in één stadion naar de voetballende Oranje-vrouwen gingen kijken dan er op hetzelfde moment in alle stadions in die Jupiler League aanwezig waren. Vrijdag is voor de Nederlandse tweede klasse de vaste speelavond. Eén van de redenen waarom het er zo mistroostig aan toe gaat, is omdat Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong Utrecht in die reeks spelen. Jong Ajax werd dit seizoen kam­pioen, maar mag niet promoveren, Jong PSV was vijfde, Jong AZ zestiende en Jong Utrecht 20ste en laatste. Jong AZ en Jong Utrecht spelen er voor 600 toeschouwers, ­kampioen Jong Ajax kende zijn toprecette met 1.800 toeschouwers.