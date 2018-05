Van Holsbeeck speelt het keihard en trekt zelf in de aanval tegen Coucke

Herman Van Holsbeeck (63) trekt zelf in de aanval tegen Marc Coucke. De ontslagen Anderlecht-manager diende officieel een klacht in bij de juridische dienst CEPANI – het Belgisch centrum voor conflictbemiddeling – om zijn volledige ontslagvergoeding op te eisen. Zonder compromis claimt Van Holsbeeck dat hij recht heeft op zo’n 1,8 miljoen euro.

Een maand geleden kreeg Herman Van Holsbeeck zijn C4 bij Anderlecht. Marc Coucke stelde hem toen een minnelijke schikking voor als ontslagvergoeding, maar dat voorstel aanvaardde de manager niet. Van Holsbeeck claimt recht te hebben op nog twee jaar loon – zijn contract liep tot 2020 – en op de premies voor doelstellingen die hij bereikte, onder meer financiële winst op de transfermarkt. Alles samen kan dat bedrag oplopen tot 1,8 miljoen euro.

De juridische strijd daaromtrent is nu helemaal losgebarsten. Omdat Van Holsbeeck geen officiële werknemer van Anderlecht was, kon hij niet terecht bij de arbeidsrechtbank. De sportief directeur werkte via zijn vennootschap AENA als zelfstandige voor paars-wit en startte daarom een juridische procedure bij CEPANI.

CEPANI is het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, het voornaamste centrum voor conflictbemiddeling in ons land. Daar kunnen de advocaten van alle partijen een dossier indienen en dat wordt dan beoordeeld door drie experts/rechters. Eén aangeduid door de clan Van Holsbeeck, één aangeduid door het kamp Coucke en één neutrale. Zij moeten een eensluidend oordeel vellen.

Het kamp-Van Holsbeeck rekent er nu op dat er binnen het jaar een uitspraak volgt, maar de tegenpartij beweert dat ze het tot vier jaar kunnen laten aanslepen. Op Anderlecht worden de dossiers die Van Holsbeeck moest achterlaten alvast uitgeplozen op zoek naar fouten om te ontsnappen aan de grote ontslagvergoeding, maar de ontslagen manager laat zich adviseren door twee gerenommeerde advocatenbureaus die beweren dat hij over een gebetonneerd contract beschikt.

De simpelste en meest elegante oplossing zou nog altijd een compromis zijn, maar zover zijn we nog niet.