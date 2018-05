CLUBNIEUWS. Gent gehavend in cruciaal duel, extra aangrijpende minuut voor Sterchele

Na de VAR-vaudeville van vorige zondag is de thuiswedstrijd van vanavond tegen Charleroi een cruciaal duel geworden voor AA Gent, dat echter fink gehavend is. Dinsdag is het exact tien jaar geleden dat François Sterchele op tragische wijze om het leven kwam. Sinds het overlijden van rugnummer 23 galmt bij elke thuismatch van Club Brugge luid applaus in diezelfde minuut en dat eerbetoon zal zondag tegen Anderlecht nog iets intenser beleefd worden. Uw clubnieuws van de dag.

AA GENT. “We willen winnen op correcte, voetballende wijze”

Geen Anders Christiansen in de selectie voor het belangrijke duel tegen de Carolo’s. De Deense middenvelder, die tijdens de wintermercato overkwam van Malmö, kampt met een ribblessure en kan niet voluit gaan. Daarnaast is ook Kubo zeker niet van de partij, want de Japanse international pakte vorig weekend tegen Standard zijn derde gele kaart in Play-off 1 en is geschorst. Daarnaast zijn Horemans (kruisband) en Mitrovic (enkel) nog steeds niet beschikbaar, terwijl Renato Neto gedeeltelijk een individueel programma blijft afwerken.

De VAR-vaudeville van vorige zondag is niet meer terug te draaien, dus is de 1 op 12 de magere balans voor AA Gent in de jongste duels in Play-off 1. Hierdoor lijkt de tweede plaats een lang vervlogen droom en wordt het zelfs nog harken om een Europees ticket te bemachtigen.

De thuiswedstrijd van vanavond tegen Charleroi staat dan ook in het teken van de start van een miniremonte, naar het voorbeeld van de heuse remontada die Vanderhaeghe en co. eerder dit seizoen realiseerden. “Ik heb deze week vooral ingepraat op mijn team en ze gevraagd niet bezig te zijn met wat anderen ons afpakken, maar om vrijdagavond op een correcte, sportieve, voetballende wijze de zege te behalen”, aldus de Gentse coach. “Europees voetbal is altijd onze doelstelling geweest en dat hoop ik nog steeds te halen. Desnoods via die barrages en de vijfde plaats.” (ssg)

CLUB BRUGGE. Extra aangrijpende 23ste minuut voor Sterchele

Dinsdag is het exact tien jaar geleden dat François Sterchele op tragische wijze om het leven kwam. Sinds het overlijden van rugnummer 23 galmt bij elke thuismatch van Club Brugge luid applaus in diezelfde minuut en dat eerbetoon zal zondag tegen Anderlecht nog iets intenser beleefd worden. Zo zal blauw-zwart in die minuut de reclame met ledverlichting even uitschakelen en zal er tijdens het applaus een grote foto van de spits geprojecteerd worden op de verschillende schermen in het stadion. De supporters van Club en Charleroi – ook een ex-club van Sterchele – plannen donderdag in hun onderlinge wedstrijd ook nog een gemeenschappelijk eerbetoon voor de verongelukte spits.

Op de langdurig geblesseerden Vermeer en Decarli na meldde iedereen zich gisteren op training bij Club Brugge. Ook Mitrovic en Denswil. De twee verdedigers trokken woensdag vroeger naar binnen uit voorzorg, maar konden gisteren opnieuw voluit meetrainen en raken zeker fit. Ook de adductorenblessure van Poulain, die zijn wedstrijden goed verteert, lijkt definitief verleden tijd. (gma, jve)

STVV. Japanse eigenaars bouwen schulden met vijf miljoen euro af

Donderdagvoormiddag zakte de STVV-kern af naar Herk-de-Stad, voor de afscheidsplechtigheid van Mariet Vandersmissen, de moeder van Casper De Norre. Jonas De Roeck besliste om nadien geen zware veldtraining meer te organiseren, hij hield het bij een loopsessie. Vandaag zal dus pas blijken of Kotysch voldoende hersteld is van een trap op de knie. Goutas houdt zich klaar om te depanneren zaterdag in Eupen.

Gisteren stuurde STVV ook een persbericht uit dat DMM.com een kapitaalsverhoging plant van 5 miljoen euro. STVV heeft nu 8,2 miljoen euro schulden op lange termijn. Duchâtelet maakte de club in 2011 bij zijn overstap naar Standard schuldenvrij, maar van 2011 tot 2017 waren die langetermijnschulden dus weer fors opgelopen. Dit is geld dat de Japanse eigenaars dus nog tegoed hadden van STVV en dat ze vroeg of laat uit de club konden halen. Wat ze nu gaan doen, is vijf miljoen euro van die schulden omzetten in kapitaal door de uitgifte van nieuwe aandelen. Die schulden worden dus kwijtgescholden. “Dit heeft niks met extra cash te maken, maar de club wordt zo boekhoudkundig wel een stuk gezonder omdat er nu nog maar 3,2 miljoen euro schulden zijn”, legt voorzitter David Meekers uit. “Het is een engagement dat de eigenaars nemen op de lange termijn. Het is niet meteen de bedoeling om direct extra middelen te investeren. Dat wordt beslissing per beslissing bekeken.”(gus)

GENK. Pozuelo onzeker voor trip naar Sclessin

Pozuelo, die woensdag een heupblessure opliep, was nog onvoldoende fit om op het veld te komen. Zijn situatie wordt geëvalueerd, pas mogen zal duidelijk worden of de Spanjaard zondag inzetbaar is op Sclessin. Ook Ingvartsen (knie) trainde nog niet.(mg)

CERCLE BRUGGE. Bestuur wil Euvrard aan boord houden

In afwachting van de komst van een opvolger voor Vercauteren deed Cercle een voorstel aan T2 Vincent Euvrard. De ex-voetballer van Cercle, Genk en STVV was de rechterhand van Vercauteren en is in principe van plan om mee te gaan naar de volgende werkgever van Vercauteren. Cercle gaf Euvrard al eens vijf maanden de kans als T1 en ziet nu in hem een kandidaat om voor conti-nuïteit te zorgen en binnen Cercle in de toekomst weer door te groeien naar de functie van hoofdtrainer. Euvrard houdt zijn antwoord in beraad.(kv)

OH LEUVEN. Copa vervangt Kuperus als keeperstrainer

Keeperstrainer Harmen Kuperus ruilt OHL voor KV Mechelen. Toen de Fries dat nieuws meedeelde aan OHL-coach Nigel Pearson, maakte de Engelsman duidelijk dat Kuperus onmiddellijk kon beschikken. Copa is nu keeperstrainer ad interim in Leuven en leidde gisteren zijn eerste training, maar OHL wil snel een vervanger. Eerder deze week raakte al bekend dat ook Storm Leuven voor Mechelen ruilt. “Ook wij brachten een bod uit. Maar ik ben vooral ontgoocheld in de manier waarop hij me op de hoogte bracht”, besloot Pearson.(mah)

ZULTE WAREGEM. Walsh hervat groepstraining na kniestoot

Sandy Walsh hervatte gisteren de groepstraining. De polyvalente verdediger deed dat zonder hinder te ondervinden. Walsh incasseerde tijdens de wedstrijd op Moeskroen een kniestoot aan de hamstring en kon de wedstrijd niet volmaken, na 33 minuten zat zijn match er al op. Normaal gezien komt hij in aanmerking omspeelklaar te geraken voor de derby van aanstaande zaterdag op het veld van KV Kortrijk.(jcs)

KV KORTRIJK. Kumordzi mag weer lopen

Yevhen Makarenko is weer fit en selecteerbaar tegen Zulte Waregem. De Oekraïner sukkelde een tijdlang met een achillespeesblessure. Kumordzi traint in de gym om te herstellen van zijn spierscheur, hij mag opnieuw korte periodes lopen. Zijn seizoen zit er wel op, maar het herstel verloopt gunstig naar volgend jaar toe. Palmer-Brown zal centraal achterin postvatten tegen Zulte Waregem. De fans lopen warm voor de match, want de losse ticketverkoop loopt goed. Tribune 4 is uitverkocht en de kaartjes voor Tribune 2 vliegen de deur uit.(gco)

KV OOSTENDE. Fans kunnen bieden op ‘bijnaamtruitjes’

Recent werkte Oostende zijn thuiswedstrijd in Play-off 2 tegen Beerschot Wilrijk in speciale truitjes af. Op de rug van elke speler prijkte namelijk voor één keer niet de familienaam, maar de roepnaam van de speler in kwestie. Nu kunnen fans ook bieden op die truitjes. Via www.kvoostende.be kan je een bod uitbrengen op het truitje van je favoriete speler. Een matchworn shirt met daarop ‘Capongsje’ of ‘Pai’ staat dus nu te koop. De opbrengst van de actie, die verliep in samenwerking met Maes Pils, gaat integraal naar de vzw Duinhelm.(jve)