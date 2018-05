Oppositie in Venezuela roept bevolking op verkiezingen te negeren

De oppositie in Venezuela heeft de bevolking opgeroepen niet deel te nemen aan de verkiezingen van 20 mei. “Laat de straten leeg”, klinkt het. De oppositie, verenigd in de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), roept de twee overgebleven tegenkandidaten van president Nicolas Maduro op om uit de race te stappen.

Traditioneel vinden presidentsverkiezingen in Venezuela in december plaats, maar de omstreden grondwetgevende vergadering – die de taken van het door de oppositie gedomineerde parlement overnam en waarin enkel vertrouwelingen van Maduro zetelen – besliste om ze te vervroegen naar 20 mei. Maduro is daarbij kandidaat voor een nieuwe termijn tot 2025.

Tegenkandidaat Henri Falcon. Foto: EPA-EFE

De enige tegenkandidaat van enig belang is Henri Falcon, een aanhanger van wijlen Hugo Chavez die afstand nam van de huidige regering. “Wij blijven meneer Falcon oproepen om niet mee te spelen in deze farce”, stelde oppositielid Delsa Solorzano tijdens een persbijeenkomst van de MUD. De andere kandidaat is de weinig bekende Javier Bertucci.

Venezuela kampt met een zware politieke en economische crisis. Honderdduizenden Venezolanen zijn op de vlucht geslagen voor de hyperinflatie, tekorten aan levensmiddelen en de opstoot van geweld. De laatste weken heeft Maduro wel de voedselleveringen in de volkswijken opgedreven en meer nieuwe sympathisanten bij zijn partij ingeschreven.