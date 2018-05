Auto valt stil op spoor tijdens rijles: leerlinge kan net op tijd uit wagen springen, rijleraar door trein gegrepen

Bij een treindrama in het Nederlandse Bussum is een 66-jarige rijinstructeur om het leven gekomen. Zijn wagen was tot stilstand gekomen op een treinspoor tijdens een rijles met een 18-jarig meisje en werd vervolgens gegrepen door een aanstormende trein. De leerlinge kon nog net op tijd uit het voertuig springen, maar voor de zelfstandige rijleraar kwam alle hulp te laat. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval is nog gaande.

Henk Reinik (66) was een erg ervaren, zelfstandige rijinstructeur. De man was erg bekwaam en gaf al jaren les aan jonge mensen. Wat er dan precies is misgelopen op 1 mei, is nog niet duidelijk. De echtgenote van de man hoeft het ook nog niet te weten: “Wat de oorzaak ook is geweest, ik krijg er hem niet mee terug,” vertelt Carla aan de Nederlandse krant AD. “Ik ben vooral bezig hem een erg mooie uitvaart te bezorgen. Henk was al héél lang zelfstandig rijleraar. Hij is gestorven in het harnas.’’

Probleem met startknop?

Op beelden van een omstaander is te zien hoe het 18-jarige meisje, dat op het moment van de feiten rijles kreeg, nog net op tijd uit de auto springt. Ze lijkt de leraar nog te waarschuwen, maar nog voor de man kan uitstappen, ramt een trein de wagen. Het hele incident duurt amper tien seconden.

In de video, die AD heeft bekeken maar niet publiceert, is te zien hoe de blauwe leswagen tot stilstand komt op het spoor. De motor lijkt af te staan. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval is nog gaande, zo doet de Nederlandse spoorbeheerder ProRail nog metingen, maar mogelijk kreeg de leerlinge de auto niet meer op tijd gestart met de startknop en vluchtte ze daarom in paniek de auto uit.

“Voor haar ook vreselijk”

De jonge leerlinge werd na het dodelijke ongeluk meteen opgevangen door buurtbewoners, ze is in shock. Maar Reiniks vrouw verwijt het 18-jarige meisje niets. “Ik kende haar niet”, vertelt Carla. “En ik weet natuurlijk niet precies wat er is misgegaan. Maar hier kon niemand iets aan doen. Als de auto afslaat, precies daar, is dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wij verwijten niemand iets, zeker dat meisje niet. Absoluut niet. Het moet voor haar ook vreselijk zijn. Ik leef ook met haar mee. En we zullen hier ooit samen over praten.”

“Henk heeft zóveel jonge mensen lesgegeven”, aldus Carla. “Hij was zéér bekwaam, nam geen risico’s en wist precies wat hij deed. En hij had altijd veel plezier in zijn werk, of hij nou acht, tien of twaalf uur moest werken. Hij ging met plezier weg en kwam met plezier thuis.”