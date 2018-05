Tienermeisje in levensgevaar nadat ze gesloten overweg overstak, Infrabel ziet aantal incidenten stijgen

Heist-op-den-Berg - Bij een spoorongeval van vrijdagochtend in Booischot (Heist-op-den-Berg) is een vijftienjarig meisje levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze kroop onder een gesloten slagboom nadat de trein was gepasseerd. Maar op dat moment kwam er een trein uit de andere richting. Spoorwegbeheerder Infrabel roept nog maar eens op om nooit een spoorweg over te steken zolang de slagboom omlaag is en het rode licht brandt.

Het ongeval gebeurde rond 6.45 u. vrijdagochtend. De slagboom was volgens Charlotte Verbeke van Infrabel omlaag. Het parket van Mechelen bevestigt dat.

Het meisje hoopte nog op tijd te zijn voor haar trein. Nadat een andere trein was gepasseerd, kroop ze snel onder de slagboom om het spoor over te steken. Maar op dat moment kwam er een trein uit de andere richting. Ze werd levensgevaarlijk gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij Infrabel betreuren ze het ongeval uiteraard. “We kunnen niet anders dan nog maar eens op te roepen om de verkeersregels te volgen en niet door het rode licht of tussen de neergelaten slagbomen te lopen of te rijden. Dat is levensgevaarlijk”, zegt Charlotte Verbeke.

Ondanks allerlei sensibiliseringscampagnes en infrastructuurmaatregelen zag Infrabel het aantal incidenten aan overwegen vorig jaar nog stijgen. “In 2017 waren dat er 51 waarbij 9 mensen omkwamen. Het jaar voordien vielen er nog vier dodelijke slachtoffers op een van de 1.737 overwegen die ons land telt”, klinkt het.