Tunesiërs gaan voor het eerst naar stembus om lokale besturen te kiezen

Brussel - Tunesië maakt zich op voor een nieuwe democratische oefening. Aanstaande zondag gaan de inwoners van het Noord-Afrikaanse land voor het eerst in hun geschiedenis naar de stembus om lokale besturen te verkiezen. Politiek wordt het land, waar in 2011 de Arabische Lente ontvlamde, hoofdzakelijk centraal aangestuurd. Naar verwachting zullen de gematigde islamisten van Ennadha en het centrum-linkse Nidaa Tounes het gros van de bestuurszitjes binnenhalen.

Tot aan de Jasmijnrevolutie kende Tunesië geen echte lokale besturen. In de grondwet van 2014 is decentralisatie een van de centrale begrippen. Dat proces krijgt nu concreet vorm met de verkiezing van 350 gemeenteraden. De organisatie van de stembusgang verliep niet vlekkeloos en werd vier keer uitgesteld. Het parlement in Tunis stemde pas tien dagen voor de verkiezingsdatum een wetgevend kader voor de lokale besturen.

Slechts 30 à 40 procent kiezers

Ruim 5 miljoen stemgerechtigde Tunesiërs kunnen in 350 raden 7.280 gemeenteraadsleden verkiezen. Maar de doorsnee Tunesiër lijkt moeilijk te mobiliseren. Naar verwachting zal slechts 30 à 40 procent van de stemgerechtigde kiezers opdagen. Het lijkt erop dat de Tunesische jongeren, die in 2011 president Ben Ali van de macht verdreven, ontgoocheld zijn in wat de nieuwe vrijheid politiek heeft opgeleverd. Economisch gaat het Tunesië niet voor de wind en het geloof in de huidige politieke klasse is sterk aangetast. Vooral in het verpauperde binnenland van Tunesië moet de stembusgang een dynamiek in gang zetten. Het land is economisch nog erg gericht op hoofdstad Tunis en de toeristische kuststreek.

Nieuwe generatie

Nochtans staat een nieuwe generatie klaar. Ongeveer 30 procent van de kandidaten is jonger dan 30 jaar. Op zowat 2.000 lijsten heeft een kwart een vrouwelijke lijsttrekker. Naar verwachting zullen de twee grootste partijen het gros van de mandaten binnenhalen. Nidaa Tounes is de partij van president Caid Essebsi en is de grootste partij in het Tunesische parlement. Het islamitische Ennadha is de tweede grootste partij.

Na de val van Ben Ali werden de bestaande gemeentelijke structuren ontmanteld en vervangen door tijdelijke organen, maar dat leverde niet de gewenste lokale dynamiek op. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de nieuwe gemeenteraden ook echt financiële middelen krijgen om lokale besognes als afvalophaling en het onderhoud van wegen aan te pakken.