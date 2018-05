Temperaturen blijven stijgen: stralend weekend en dinsdag tot 27 graden

Er staat een zomers weekend voor de deur in ons land. Zaterdag en zondag wordt het zonnig en warm weer. Ook daarna blijven de temperaturen nog wat stijgen. Dinsdag kan het zelfs tot 27 graden worden.

Vrijdag wordt het na een frisse ochtend zonnig en erg zacht. In de namiddag verschijnen er mogelijk enkele onschuldige cumuluswolken. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden op de Ardense hoogten of vlak aan zee en 16 tot 19 graden in de meeste andere streken.

Zaterdag krijgen we zonnig weer met hier en daar hooguit enkele sluierwolken. Het wordt warm met maxima tussen 17 graden aan zee of op de Ardense hoogten en 22 graden in Belgisch Lotharingen. In het centrum verwachten we maxima rond 20 graden.

Ook zondag en maandag wordt het zonnig en warm. De maxima stijgen zondag tot waarden tussen 20 en 24 graden, maandag tot waarden tussen 21 en 26 graden.

Dinsdag is opnieuw zonnig en warm met maxima tussen 24 en 27 graden. Aan de kust steekt er waarschijnlijk een zeebries op en blijft het gevoelig frisser.

Woensdag en donderdag is het eerst zonnig en zomers warm, met maxima rond 25 graden in het centrum. Later ontstaan er op de nadering van een koufront stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot onweersbuien.