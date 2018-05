Trouwen in de kerk? Eerst drie keer op cursus

Hasselt - Koppels die elkaar voor het altaar het jawoord willen geven, worden door de katholieke kerk voortaan eerst uitgenodigd op drie - vrijwillige - voorbereidende sessies van telkens twee uur. Dat hebben de bisschoppen beslist. “Want het huwelijk is een contract voor het leven.”

Trouwen voor de katholieke kerk? Voor veel koppels hoeft het niet meer, want niet meer van deze tijd of niet passend met de ideologische overtuiging. Maar wie toch die keuze maakt, doet het veelal bewust. En met die groep willen de Belgische bisschoppen verder, door het geloof van de koppels te verdiepen in drie voorbereidende sessies. “Een huwelijk is niet zomaar een contract dat makkelijk valt op te zeggen”, legt Hilde Pex van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal uit. “Trouwen is een gebeurtenis voor de lengte van het leven, in goede en kwade dagen. De drie samenkomsten maken de geliefden duidelijk waartoe ze zich engageren, met daarbij de vraag: is dit het pad dat je op wil?”

Uniforme procedure

Vandaag hangt het van parochie tot parochie, van priester tot priester af hoe de voorbereiding van een huwelijk eruitziet. Diversiteit troef dus. Maar geïnspireerd door de wereldbrief Amoris Laetitia naar aanleiding van de laatste gezinssynode van paus Franciscus, beslisten de Belgische bisschoppen om de procedure meer uniform te maken. Dat wil zeggen: met minstens drie bijeenkomsten van twee uur. Ter vergelijking: in Wallonië gaat het nu vaak zelfs om vijf bijeenkomsten.

Geen verplichting

“Die momenten dienen als een soort aanbod, voor wie niet altijd even vertrouwd is met de katholieke identiteit”, zegt Hilde Pex. “We behandelen drie fundamentele vragen. Wat betekent het om christen te zijn vandaag? Hoe de huwelijksliturgie voorbereiden? Wat valt onder een christelijk huwelijk en gezinsleven? Wat bijvoorbeeld als je als koppel geen kinderen kan krijgen?” De sessies worden niet allemaal gegeven door een priester, maar veelal door getrouwde koppels. “Wat me niet meer dan logisch lijkt”, aldus Pex. Zeker één keer vindt een bijeenkomst plaats met andere koppels.

Pex benadrukt nog dat het niet om een examen gaat, of een verplichting. Er zijn ook geen sancties aan verbonden. “Wie ervoor kiest, doet dat geheel vrijwillig. Maar dit is wel de nieuwe lijn van de bisschoppen.” In sommige bisdommen, zoals in Gent, is de nieuwe manier van werken al een feit. De komende jaren volgt de rest.