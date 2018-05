Agent deelt harde trap uit op hoofd van dief tijdens arrestatie, maar politiechef grijpt in

Er zijn videobeelden opgedoken van een gewelddadige arrestatie in de Amerikaanse stad Miami. Een dame kon er donderdag filmen hoe de politie bezig was met een man te arresteren, tot een van de agenten hem plots schopte tegen het hoofd. De man in kwestie is intussen geschorst.

Het incident gebeurde rond negen uur ’s ochtends in het noordwesten van de stad. Enkele agenten kregen voordien een man in de gaten die rondreed in een blauwe Jeep Cherokee en kwamen via hun systeem te weten dat het om een gestolen voertuig ging. Ze zetten onmiddellijk de achtervolging in, tot de dader, de 31-jarige David Vladim Suazo, uiteindelijk crashte in een doodlopende weg.

In een achtertuin van enkele buurtbewoners gaf hij zich over. Suazo besloot in het gras te liggen, terwijl een agent zonder problemen hem in de boeien kon slaan.

“Dit zal niet onopgemerkt blijven”

Vreemd genoeg was een andere agent toch geneigd om op dat ogenblik geweld te gebruiken. Terwijl Suazo nog steeds geboeid op de grond lag, liep de agent snel richting de man om hem stevig te schoppen tegen het hoofd. Vervolgens kwamen ook nog drie andere politiemannen ter plaatse om de situatie in te schatten.

Lisa Harrell, de vrouw die de video maakte en op het internet postte, was geschokt door de manier waarop de agent te werk ging. “Hij lag al op de grond. Het was niet nodig om hem te schoppen! Dit zal niet onopgemerkt blijven”, reageerde ze bij haar video.

Viraal op Facebook

Intussen zijn de virale beelden al meer dan 120.000 keer bekeken op Facebook. Ook de politie van Miami zelf is het filmpje niet ontgaan. Sindsdien is de twintiger Mario Figueroa, de agent die tegen het hoofd van de dief schopte, geschorst. “De video toont een duidelijke schending van ons beleid”, klonk het achteraf bij politiechef Jorge Colina. Een reactie die bij burgemeester Francis Suarez op appreciatie kan rekenen. “Ik ben erg blij dat de chef snel een beslissing nam.”

Figueroa was op het moment van de schorsing twee jaar in dienst bij de politie van Miami. Er is een onderzoek gestart.