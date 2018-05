Geliefde kleuterjuf (43) overlijdt na uitzwaaien klasje

Zelzate - Juf Evy van basischool ‘De Krekel’ uit Zelzate zakte donderdagmiddag plots ineen na het laatste belsignaal. De 43-jarige vrouw zwaaide de laatste kleurtjes nog uit voor ze terug naar haar klasje stapte. Voor de ogen van haar dochter Fe zakte ze in elkaar, vermoedelijk aan de gevolgen van een longembolie. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten.

“Een zware schok en een groot verlies voor heel de gemeenschap”, reageert een aangeslagen burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). “Het was een warme, lieve vrouw die altijd klaar stond.” De 43-jarige juf zwaaide op het einde van de schooldag de laatste kindjes uit, toen het misliep. Evy stapte terug richting klaslokaal, maar zakte onderweg plots ineen.

Verwerking voor kleutertjes

Vandaag zijn de lessen op basisschool ‘De Krekel’ op de Assenedesteenweg in Zelzate geschrapt. Er wordt wel gepraat met de ouders, de kleuters en de andere juffen, om te helpen bij de verwerking. De kleutertjes zijn gelukkig wel nog te jong om het drama voor de rest van hun leven met zich mee te slepen. Juf Evy gaf les aan de Vlinderklas, in de leeftijdsgroep van 2,5 tot 3 jaar. Aan een vervangster of nieuwe juf zullen ze wel even moeten wennen. De vrouw werd 43 en laat twee dochters, Bo (21) en Fe (19) en een zoon Stef (14) na.