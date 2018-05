Zondag is het D-day. Ofwel heeft Club Brugge de titel dan zo goed als binnen, ofwel knokt Anderlecht zich tot op amper twee puntjes van de leider. Of gaat er toch nog een derde hond met de titel aan de haal? Eén zaak is alvast zeker: de volgende kampioen zal niet uit Charleroi komen. Les Carolos zijn de eerste ploeg uit Play-Off 1 die leider Club Brugge mathematisch niet meer kan bijbenen.