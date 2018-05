Nieuwe arbitrale dwaling in Europa: na AS Roma is nu Red Bull Salzburg woedend

De Oostenrijkers van Red Bull Salzburg reageerden donderdagavond na de in de verlengingen verloren terugwedstrijd van de halve finales van de Europa League tegen Olympique Marseille (2-1) als door een wesp gestoken. Trainer en spelers hekelden de Russische ref Sergey Karasev, die in de verlengingen een onterechte hoekschop aan de Zuid-Fransen gaf, waaruit het beslissende tegendoelpunt viel. Een dag eerder voelden ze zich bij AS Roma ook al tekortgedaan door de scheidsrechter in de verloren halve finale in de Champions League tegen Liverpool. Net zoals de Romeinen roepen de Oostenrijkers om ter luidst om een videoref in Europa.

“Mijn jongens hebben een geweldig seizoen in Europa gespeeld”, liet trainer Marco Rose optekenen. “Maar we zijn er vandaag ingeluisd door de arbitrage. Het is ongelooflijk. Maar wat kan ik er aan doen? In Marseille kregen we al een overduidelijke penalty niet en nu dit. Het probleem is nochtans makkelijk op te lossen. Met een videoscheidsrechter zou dit niet gebeurd zijn.”

Salzburg stond in eigen huis met 2-0 voor na vorige week in Marseille eveneens met 2-0 te hebbben verloren. Vier minuten voor het einde van de speeltijd in de verlengingen kreeg l’OM een onterechte hoekschop toegewezen, nadat Zambo Anguissa de bal over de achterlijn tikte. De ingevallen verdediger Rolando (ex-Anderlecht) benutte die corner ten volle en bezorgde Marseille de kwalificatie voor de finale.

“Hoe lang moeten we hier nog over praten?”, toonde doelman Alexander Walke zich woedend tegenover de aanwezig pers. “Het is elke keer hetzelfde geknoei. Waar we ook spelen, de beslissingen vallen steeds in ons nadeel uit.”