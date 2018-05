Man die slagerszoon doodde met kruisboog blijft in de cel

Tielt - Jordy S. (24) blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer vrijdagmorgen beslist. De kruisboog waarmee hij zijn slachtoffer, Bjorn De Vrieze (28) uit Tielt doodde, blijft voorlopig onvindbaar.

“Hij berust in zijn lot”, zegt Maxime Van Winkel, die Jordy S. bijstaat als raadsman. “We gaan meewerken aan het onderzoek en hopen dat de kruisboog snel gevonden wordt”, klinkt het.

S. beweert dat hij dat wapen en extra pijlen na de feiten onderweg heeft weggegooid. Ergens in hoog gras, klonk het. Donderdag werd Jordy S. uit zijn cel gehaald en in een politievoertuig gezet. Ze hebben de hele buurt afgereden en mogelijke dumpplaatsen afgezocht. Maar voorlopig zonder resultaat. Aangezien de kruisboog van kunststof is, heeft het geen zin om met een metaaldetector te zoeken. Vandaag wordt wellicht verder gezocht.

Het levenloze lichaam van Bjorn De Vrieze werd dinsdagmiddag aangetroffen in zijn woning in de straat Drie Wilgen in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Alles wees er onmiddellijk op dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht.

Alle sporen wezen vrij snel in de richting van Jordy S. Het slachtoffer had een relatie met de ex van Jordy, de moeder van zijn kinderen. Zelf houdt hij vol dat hij Bjorn De Vrieze alleen wilde intimideren maar dat het schot per ongeluk is afgegaan.