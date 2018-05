Mysterieuze wildpoeper op terrein van school betrapt: het was de directeur

De mysterieuze wildpoeper die elke dag zijn gevoeg deed op het terrein van een school in New Jersey is ontmaskerd. De directeur van de school werd betrapt met zijn broek op zijn enkels.

Het personeel van de Holmdel High School in New Jersey deed enkele weken geleden een vervelende ontdekking. Elke dag opnieuw vonden ze menselijke uitwerpselen op hun schoolterrein, vooral in de buurt van de atletiekpiste.

Ze trokken aan de alarmbel en de politie besloot het terrein sinds afgelopen maandag beter in de gaten te houden via camerabewaking. Dinsdag al liep de wildpoeper tegen de lamp. Niemand minder dan de directeur van de school werd betrapt met zijn broek op zijn enkels.

Thomas Tramaglini (42) werd meteen op betaald verlof gestuurd en meegenomen door de politie. De directeur woont op 5 kilometer van de school in het aangrenzende Aberdeen en werkte al voor de school sinds augustus 2015. Hij werd aangeklaagd voor vulgariteit en vervuiling.